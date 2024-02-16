Все має бути влаштовано так, щоб у довгостроковій перспективі українці змогли захиститися від РФ.

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні потрібні надійні гарантії безпеки, оскільки її народ побоюватиметься агресії з боку Російської Федерації навіть після закінчення війни.

В інтерв’ю польському виданню Interia він додав, що до кінця цього військового конфлікту не можна думати про членство України в НАТО.

"Звичайно, віримо, що в майбутньому Україна буде в НАТО. Ще багато треба зробити. Нам необхідно подумати, які гарантії безпеки слід надати Україні в межах оборонного партнерства", – наголосив Кірбі.

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За словами представника Білого дому, Україні матиме довгий кордон з країною-агресоркою, незалежно від термінів та підсумків сьогоднішньої війни.

"Українці мають право цього побоюватися. Тому все має бути влаштовано так, щоб у довгостроковій перспективі українці змогли захиститися від цієї, можливо, все ще наявної загрози з боку Росії", – пояснив посадовець.

Кірбі зауважив, що Україна має працювати над реформами для вступу до НАТО й у Києві про це знають.

Гарантії безпеки для України

У січні Київ та Лондон підписали історичну "Угоду про співробітництво у сфері безпеки", яка формалізує військову і невійськову співпрацю між країнами в довгостроковій перспективі.

Після цього посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що таку ж угоду з Україною планують підписати і Штати, а вже 15 січня стало відомо, що Канада підготувала безпекову угоду з Україною.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував, що Берлін та Київ також можуть погодити двосторонню угоду про гарантії безпеки.

На початку лютого УНІАН повідомляв, що Україна та Франція наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки.

Німецьке агентство Frankfurter Allgemeine Zeitung, що договір з Німеччиною буде підписано сьогодні, 16 лютого.

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