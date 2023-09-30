Зараз тривають переговори з партнерами щодо розширення виробництва.

Україна налагодила власне виробництво артилерійських систем 155 калібру. Про це на Міжнародному форумі оборонних індустрій повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Україна розпочала виробництво не лише снарядів "натівського" калібру 155 мм, але й самих гармат.

"Ми зацікавлені у локалізації виробництва техніки та передових оборонних систем, які сьогодні дають результат на фронті", - сказав президент.

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Зеленський розповів, що Україна також веде переговори із партнерами щодо спільного виробництва зброї.

Виробництво української зброї

Як писав УНІАН, у проекті державного бюджету на наступний рік збільшено видатки на підготовку виробництва зброї – одразу у сім разів. Як заявив глава уряду Денис Шмигаль, на цю статтю видатків витратять 55,8 млрд грн. За його словами, короткостроковою і в той же час стратегічною метою України є посилення співробітництва між українськими та іноземними виробниками зброї, а також залучення іноземних компаній до виробництва зброї в Україні.

Як зазначає голова МЗС Дмитро Кулеба, українська зброя, вироблена спільно з міжнародними партнерами, буде найбільш конкурентоздатною у світі після закінчення повномасштабної війни. Також він висловив упевненість, що після перемоги українська оборонна промисловість буде повністю інтегрована в НАТО, як і сама Україна.

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