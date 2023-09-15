Зараз США виробляють 28 тисяч снарядів на місяць.

США збираються збільшити щомісячне виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів до 100 тисяч штук.

"Ми збираємося вийти на рівень 100 000 на місяць у 2025 році. Ще 6-8 місяців тому ми виробляли 14 тисяч снарядів на місяць, сьогодні - 28 тисяч", - заявив головний закупник озброєнь Пентагону Біл Лаплант, якого цитує Reuters.

Зазначається, що попит на 155-мм артилерійські снаряди різко зріс після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року. Запаси союзників, призначені для їхньої власної оборони, закінчилися, у зв'язку з активним постачанням боєприпасів Києву. Збройні сили України, які відбивають російську агресію, випускають тисячі снарядів на день.

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Війна в Україні - новини про допомогу

Як повідомляв УНІАН, на початку липня США оголосили про пакет військової допомоги для України, до якого вперше увійшли касетні боєприпаси. Нещодавно США виділили новий пакет військової допомоги Україні на $600 мільйонів.

Крім того, Україна отримає від США грант на $1,25 мільярда для виплат громадянам.

Очікується що Вашингтон цієї осені відправить Україні ракети великої дальності ATACMS.

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