До отримання Україною літаків західного виробництва залишається кілька кроків - тестування можливостей українських пілотів на цих літаках, тренування і політична згода.

Україна розглядає можливість отримання чотирьох типів багатоцільових винищувачів західного виробництва.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров під час включення зі Швеції.

"Ми справді зосереджені на F-16. Причина полягає у тому, що їх було виготовлено найбільше. Статистично і математично F-16 отримати простіше. Але ми зосереджені не лише на цих літаках. У нас в порядку бажаності отримання є перелік з чотирьох літаків. Це F-16, Gripen, Rafale і ще Eurofighter Typhoon. Тому ми зосереджені не тільки на F-16", - сказав Никифоров.

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За його словами, шведські літаки Gripen - це дуже хороша альтернатива для F-16, бо є універсальними (як конструктори) і менш вимогливими. Також винищувачі Gripen дуже добре себе показали і українські пілоти проходять тестування на цих літаках.

Окремо Никифоров повідомив, коли теоретично Україна може отримати ці літаки.

"Практично до цього залишається три кроки. Зараз (відбувається) тестування можливостей українських пілотів на цих літаках. Потім тренування. Потім політична згода і лише опісля - надання цих літаків. Поки що це лише теоретична можливість. Дивимось, що можна зробити", - сказав Никифоров.

Західні винищувачі для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна отримає американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів ЗСУ на цих західних літаках.

Данія і Нідерланди офіційно підтвердили отримання від США схвалення на поставку літаків F-16 Україні.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна наполягатиме на передачі Швецією винищувачів Gripen.

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