Автоматизація, найімовірніше, відіграє важливу роль у наступній фазі війни.

Україна використовує десятки вітчизняних систем штучного інтелекту для своїх безпілотників, щоб вражати цілі на полі бою без пілотування, пише Reuters.

"Наразі на ринку представлено кілька десятків рішень від українських виробників... вони закуповуються і надходять у збройні сили та інші оборонні структури", - сказала заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко.

За її словами, наразі їх цілеспрямовано використовують у спеціальних операціях.

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Зазначається, що системи, які використовують штучний інтелект, дають змогу дешевим безпілотникам, які несуть вибухівку, виявляти цілі або підлітати до них у районах, захищених системами РЕБ, які знизили ефективність безпілотників із ручним керуванням.

Так, у липні один з українських чиновників розповідав Reuters, що відсоток ураження цілей у більшості fpv-безпілотників впав до 30-50%, а в нових пілотів може досягати 10%, і що основною проблемою є глушіння сигналу. При цьому він передбачив, що fpv-безпілотники зі штучним інтелектом зможуть досягти рівня ураження близько 80%.

Як зазначають експерти, автоматизація, найімовірніше, відіграє важливу роль у наступній фазі війни, але наразі вона ще не набула широкого розповсюдження. Наразі ці рішення є відносно простими та часто базуються на комерційних технологіях, що були доступні ще до війни, але можуть з'явитися і більш складні функції.

Так, очільник однієї з українських компаній, що виробляє програмне забезпечення для безпілотників, розповів Reuters, що вони створили продукт, який використовує комп'ютерний зір для наведення ударних безпілотників на ціль. Програмне забезпечення дає змогу пілоту вибрати ціль за допомогою камери безпілотника, після чого апарат здійснює політ до неї автономно.

Зазначається, що компанія вже продала виробникам безпілотників понад 15 000 одиниць свого програмного забезпечення для автоматичного наведення на ціль.

"Ця система дала змогу завдавати ударів по цілях, які раніше було нерентабельно вражати", - зазначає він.

Українські дрони - новини

У червні журналісти The Times повідомили, що Україна розробляє "рій дронів", який міг би атакувати цілі без залучення до цього процесу пілота. Тоді зазначалося, що подібні БПЛА зможуть взаємодіяти один з одним і "битися як одна команда".

Напередодні в Україні провели демонстраційні випробування українських розробок зброї. Зокрема, сім компаній представили напрацювання технології "рою дронів".

Раніше військовий експерт Валентин Бадрак, на фронті з'являється все більше fpv-дронів на оптоволокні. Вони справді стійкі до РЕБ, проте навряд чи стануть чимось революційним через нюанси в їхньому застосуванні - їх можна використовувати лише на дуже невелику відстань.

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