Вони вирішать одразу кілька проблем і стануть потужною зброєю проти ворога.

Наразі в Україні розробляють нові високоточні боєприпаси для дронів. Це стане наступною сходинкою розвитку і замінить звичні вже "скиди".

Як зазначили аналітики Defence Express, це бажане та довгоочікуване рішення, яке дозволить суттєво просунутись в ефективності використання БПЛА на полі бою.

Згідно з заявою Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, це боєприпаси вже пробували скидати з висоти 1 км. Своїми напрацюваннями поділились 10 окремих розробників, що свідчить по конкурсну основу розробки нового озброєння. Це дасть змогу обрати найкращий варіант.

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"Можливо припустити, що мається на увазі боєприпаси для важких мультикоптерів-бомбардувальників. Бо навряд Силам оборони України зараз потрібно щось на кшталт MAM-L для Bayratar TB2. І якщо це так, то за такою лаконічною інформацією у межах повідомлення про тестування й інших технологій, наприклад, ройового використання дронів з мінімальною участю оператора, величезна еволюція коріння якої у "прикрученої" до "мавіка" гранати за часи АТО", - зазначили у Defence Express.

За словами аналітиків, нові боєприпаси мають вирішити одразу кілька проблем. Так, існує пряма залежність точності "скидів" від погоди, особливо вітру, та майстерності оператора. Крім того, значна висота дозволяє атакувати ворога з відстані, яка недосяжна для особистого стрілецького озброєння та поза межами масового "окопного" РЕБу.

Водночас розробники мають подолати складну комплексну задачу. Так, скиди мають бути невеликими за розміром, використовувати доступну, стійку до РЕБ систему наведення, а також бути дешевими у виробництві.

Війна в Україні - українські розробки

Нещодавно Україна створила нові спеціалізовані зенітні дрони, які призначені для боротьби з ворожими безпілотниками, зокрема з "шахедами".

Крім того, як пише The Times, Україна щомісяця винаходить нові РЕБ.

Заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Павло Гвозденко зазначив, що у 2025 році можна очікувати, що БпЛА будуть мати ще більший вплив на ведення війни - як на оперативному, так і на стратегічному рівнях. На щастя, останніми роками українські розробники дронів показали дуже великий прогрес.

Нещодавно розробник розвідкомплексів Андрій Липовий зі Spaitech поскаржився, що українська митниця ускладнює розробку дронів, оскільки . "розмитнення та оформлення вантажу досі фанстатично ускладнені".

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