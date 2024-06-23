Такі дрони зможуть взаємодіяти один з одним і битися як одна команда.

Українські розробники створюють безпілотники, здатні під час бою "розмовляти" один з одним і битися "роєм", як одна команда.

Як розповів The Times один із київських розробників Сергій Крупієнко, незабаром його компанія випустить на передову нову раніше небачену розробку - штучно створений "рій" із семи дронів, здатних взаємодіяти один з одним і підривати танки, а також шпигувати за противником.

"Це еквівалентно появі парового двигуна на заводі роки тому. Наше основне завдання - змусити роботів вести бойові дії, а не людей", - зазначив він.

Відео дня

Розробник зазначає, що такі роботи зможуть спілкуватися один з одним, ухвалювати рішення про те, хто з них атакує, хто збирає інформацію, - і вони робитимуть це швидше, ніж будь-яка людина.

За словами заступника міністра цифрової трансформації Олексія Борнякова, у "війні безпілотників" він бачить майбутнє конфлікту.

Він підтвердив, що Україна тестує технологію "рою", принаймні, ще з однією компанією, крім компанії Купрієнка. Однак він наполягає на тому, що Україна не дозволить машинам-вбивцям стати "повністю автономними", оскільки "людина має підтвердити ціль".

Водночас він визнає, що "технічно вони [безпілотники] можуть робити це самі".

Так, він описує безпілотник, оснащений кулеметом, який можна запрограмувати на стрільбу тільки по росіянах "на підставі форми, яку вони носять". Однак, за словами Борнякова, це не робиться "з етичних міркувань і з метою безпеки".

Також, за його словами, безпілотники можуть "стріляти на поразку" в чітко визначеній зоні, де присутній тільки ворог.

"Американський експерт Singer вважає, що Україна, можливо, вже дозволила ШІ знищувати цілі без втручання людини. Він посилається на використання новітньої американської системи безпілотників, яка може ідентифікувати ворожі машини, навіть якщо вони замасковані, і передавати їхні координати іншим безпілотникам, які автоматично запускаються для їхнього знищення", - пише The Times.

Купрієнко також заявляє про необхідність тримати "людину в курсі", тобто, щоб людина-командир затверджувала кожну атаку. Але він визнає, що деякі командири захочуть перейти до повної автономності, щоб максимально використати потенціал рою дронів. Як і Борняков, він припускає наявність "зони ураження", яка містить тільки ворожі цілі, у межах якої рій може атакувати на власний розсуд.

"Ми ведемо війну, - каже він, - і ми хочемо перемогти".

Війна дронів в Україні

ЗСУ вперше збили російський дрон-камікадзе "Ланцет" за допомогою FPV-дрона. За словами експертів, вразити один дрон-камікадзе за допомогою іншого меншого дрона - це більше виняток, ніж закономірність.

Російські блогери скаржаться, що Сили оборони України значно перевершують армію окупантів за кількістю використовуваних безпілотників-камікадзе. Вони зазначають, що співвідношення БПЛА на фронті зараз приблизно 1 до 6, і не на користь окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: