Зеленський та Моравецький підписали протокол щодо постачання оборонної техніки для України.

Україна та Польща погодили новий пакет оборонної допомоги для нашої держави.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної прес-конференції з премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Погоджено новий дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет, який захищає дійсно свободу і незалежність не тільки України, а й Польщі, Європи, усього світу. І дуже важливо, щоб ті, хто зараз в окопах на Сході, там, де гаряче, ті, хто на Півдні України, знали, що тут, у Варшаві, ми домовились про те, що дасть Україні й кожному і кожній з наших воїнів більше сили. Ця сила нам зараз дуже потрібна", - заявив президент.

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За його словами, йдеться не лише про підтримку, а й про двосторонню співпрацю, зокрема, у форматі закупівель.

"Те, що посилює оборонний потенціал України і потенціал Польщі. Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, зокрема дуже ефективних ПЗРК Piorun, МіГів та іншого озброєння, яке ми так потребуємо. Обговорили створення спільних підприємств для виробництва озброєнь та боєприпасів", - сказав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали протокол щодо постачання оборонної техніки для України. Про це повідомила Канцелярія польського премʼєра у Twitter.

"Прем'єр-міністр Моравецький та президент України Зеленський підписали протокол про наміри щодо співпраці у сфері постачання оборонної техніки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, мова йде про колісні бронетранспортери Rosomak.

Візит Зеленського до Польщі - деталі

5 квітня Зеленський перебуває з візитом у Польщі.

Під час візиту президент Польщі Анджей Дуда вручив Зеленському орден Білого Орла - найвищу нагороду Польщі. Її президент України отримав за заслуги в поглибленні відносин між Польщею та Україною, безпекову діяльність, стійкість у захисті прав людини.

Раніше премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Україна закупить у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak. Ця покупка буде оплачена за гроші ЄС і США.