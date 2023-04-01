"Россомахи" з покращеною бронею використовувалися в Афганістані у 2008 році, де показали стійкість до попадання ракет з РПГ-7.

Україна закуповує сотню польських колісних БТР Rosomaks, повідомив у Twitter прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

"Українська армія закупить у нас 100 Rosomaks, які виробляють у Семяновіце-Шльонському. Росомахи - це топові бойові транспортники", - написав він.

Ця покупка буде оплачена за гроші ЄС і США.

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Rosomaks - що за техніка

KTO Rosomak - польський чотиривісний бронетранспортер, розроблений підприємством Rosomak S.A. Машина є ліцензійною копією БТР Patria. "Россомахи" з покращеною бронею використовувалися в Афганістані у 2008 році, де показали стійкість до попадання ракет з РПГ-7.

Конструкція рами Rosomak дозволяє легко змінювати конструкцію кузова під час ремонтів або модифікацій, і збільшення захисту екіпажу від вибухів мін. Але суттєвим мінусом є збільшення ваги машини.

Для можливості транспортування літаками C-130 і для безпечного плавання деякі сталеві елементи були замінені на алюмінієві.

Зменшення ваги дозволило також бронювання від набоїв калібру 14,5 мм спереду та від набоїв калібру 7,62 мм з боків та корми.

Броня складається з двох шарів, основної сталевої завтовшки 8 мм і зовнішньої, яка встановлена на основну броню. Обидва шари розділені один від одного кількома міліметрами порожнини, яка може бути заповнена піною, що збільшує водотоннажність машини.

Башта з обладнанням, двома членами екіпажу та боєкомплектом важить 2850 кг. Її висота становить лише 59,5 см, що досягається наявністю 9 оглядових перископів, які приховуються до корпусу при перевезенні літаком. У башті розташована система керування вогнем, яка має денний-нічний приціл DNRS-288 компанії Kolsman і телевізійні камери II покоління TILDE FC.

Військова допомога Польщі - останні новини

16 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив про передачу перших чотирьох МіГ-29. Решту обіцяних винищувачів Київ отримає протягом року.

Польща активно підтримує Україну зброєю і була з перших країн Заходу, котрі порушили питання передачі Україні передових систем ПРО Patriot.

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