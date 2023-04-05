Польща стала лідером західної танкової коаліції.

Польща стала лідером західної танкової коаліції, яка допомагає Україні у відбитті російської агресії. Польські танки вже на полі бою. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з польським прем'єром Матеушем Моравецьким.

За словами Зеленського, в ході його візиту до Варшави був узгоджений дуже важливий і потрібний пакет військової допомоги для України.

"Ми домовилися про те, що надасть кожному з нас, кожному воїну більше сил. Ця сила нам зараз дуже потрібна", - сказав президент.

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Зміст цього пакету допомоги Зеленський не розкрив. Водночас президент наголосив на важливості підписаних сьогодні домовленостей про розміщення українського замовлення на виробництво бронетранспортерів Rosomak, систем ППО та іншої зброї на польських заводах.

"Мені приємно констатувати, що наші попередні домовленості вже виконані. Є очевидне польське лідерство в танковій коаліції. Польські танки вже на полі бою в Україні", – заявив він.

Поставки польських танків в Україну

11 січня Польща першою з країн-партнерів України заявила про плани передати Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва. Після цього протягом ще двох з гаком тижнів йшли переговори з Німеччиною, яка повинна була дати добро на реекспорт своїх танків.

Також саме Польща стала першою країною, яка фізично доставила в Україну обіцяні "Леопарди". 24 лютого, в річницю російського вторгнення, перші чотири Leopard 2 прибули в Україну. У березні поставки продовжилися. До теперішнього часу тільки від Польщі Україна отримала не менше 14 танків цього типу.

Крім "Леопардів" Польща також поставляла Україні радянські танки Т-72 і польську їх модернізацію Twardy. Ці поставки почалися ще навесні-влітку минулого року і, ймовірно, саме ці танки вже брали участь в боях.

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