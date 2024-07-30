Військові експерти зазначають, що Україна ефективніше використовує радянську зброю, ніж РФ.

Колись Україну використовували як передове сховище зброї та боєприпасів Радянського Союзу. Значна частина цієї спадщини залишилася, Київ добре використовує її.

Як пише Kyiv Post, 60-річні пускові установки ППО С-125 , які стріляють ракетами 40-річної давності, успішно борються з сучасними російськими ракетами та безпілотниками. Втім, це не найстарша зброя, яку Україна розконсервувала для боротьби з росіянами.

Ручний кулемет РКД

Ручний кулемет Дегтярова (РКД) був розроблений Василем Дегтярьовим у 1943 році, і, хоча деякі з них пробилися на поле бою в кінці Другої світової війни, він не пішов у широкі масштаби. Масштабне виробництво в Радянському Союзі тривало до 1953 року.

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Він був представлений у 1920-х роках і призначався для використання як допоміжна зброя, якою міг керувати один солдат.

РКД був під патрон 7,62 x 39 мм М43, який став стандартним патроном для стрілецької зброї в СРСР, країнах Варшавського договору та інших, які використовували АК 47.

Багато хто вважав його родоначальником автоматичних кулеметів загального призначення (GPMG) середнього калібру, таких як американський M-60, FN Minimi та британська легка зброя підтримки L86.

Стрільці вважали РКД простою зброєю, саме тому він виявився популярним серед збройних сил у всьому світі і все ще використовується навіть після того, як його замінили автомати Калашникова.

Це газова поршнева зброя з довгим ходом, яка стріляє з відкритого затвора і працює лише в автоматичному режимі. Патронник і ствол хромовані, що важливо, оскільки більшість боєприпасів радянських часів є сильно корозійними. Має трипозиційний газовий клапан, який дозволяє зброї компенсувати скупчення бруду, несприятливі погодні умови та умови бою.

РКД має ефективну дальність стрільби 1000 метрів зі швидкістю стрільби близько 650 пострілів на хвилину і живиться двома стрічками на 50 патронів, які містяться в коробчатому магазині у формі барабана.

У В’єтнамі спецназ США використовував РКД із зрізаними стволами як індивідуальну ближню зброю, тому що вони були набагато легшими за американські М60, коробчатий магазин менш схильний до заїдань і мав вражаючу скорострільність. З цих та інших причин РКД зараз широко використовуються українськими силами для розчищення траншей.

Великокаліберний кулемет КМ М1910

Цю зброю ЗСУ активно використовували під час битви за Бахмут на сході України, яка точилася протягом десяти місяців з липня 2022 року по травень 2023 року.

Журналісти та мілблогери були шоковані, побачивши, як захисники Бахмута використовують зброю, яка вперше з’явилася понад 140 років тому - великокаліберний кулемет КМ (Кулемет Максима) М1910 з стрічковим живленням.

КM M1910 - це російська версія британського кулемета Maxim, який вперше з’явився в 1880-х роках. Ця версія надійшла на озброєння в 1910 році і застосовувалася під час громадянської війни в Росії та обох світових воєн. Використання українськими силами робить його, безсумнівно, найстарішим кулеметом у світі.

КM M1910 - це зброя з ремінним живленням і водяним охолодженням під патрон 7,62×54 мм. Радянський Союз визнав його застарілим у середині 1950-х років, щоб замінити його більш досконалою, легшою зброєю. На той час концепція окопної війни вважалася цілком застарілою.

Війна в Україні довела, що це не так, і це також вдихнуло свіже життя в кулемет. Військові аналітики кажуть, що КM M1910 - це "найкращий кулемет безперервного вогню", і "найкраще, що… їх тисячі в запасі в первозданному стані". Автор статті перевіряв КM1910 та РКД у їх оригінальному консерванті на секретному українському сховищі 20 років тому.

При використанні на оборонних позиціях вага зброї та її системи водяного охолодження не є тим недоліком, який був би в наступальних діях. У репортажі BBC з Бахмута в березні 2023 року цитувалися слова українських захисників, які сказали, що ця зброя "може стріляти буквально цілий день". Інший солдат додав, що "вона працює лише тоді, коли відбувається масова атака".

"Ми використовуємо його щотижня", - сказав він.

Попри вражаючу вогневу міць, він має недоліки: потрібно стріляти з напівфіксованого положення, а для його обслуговування потрібна бригада з двох осіб та водопостачання.

Безсумнівно, на складах України ховається інша зброя та матеріальні засоби, які доповнять і збережуть свої позиції поряд із сучасними системами озброєння, які можуть надати союзники Києва. Наразі українці виявилися більш вправними у використанні зброї минулих епох, ніж Росія.

Війна в Україні: останні новини

Російські окупаційні війська ведуть найзапекліші наступи в районі стратегічно важливого міста Покровська в Донецькій області. Воно розташоване на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Крім того, ворог активізувався біля Гуляйполя на Запорізькому напрямку. Про це розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. Щодо Оріхівського напрямку, то це зараз основна гаряча точка в оперативній зоні, додав він.

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