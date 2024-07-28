Bradley отримали другий шанс у війні в Україні: BI пояснило, як ЗСУ тепер їх використовують

Зазначається, що БМП знову набирають популярності на українському фронті.

Україна задіяла отримані від США Bradley під час контрнаступу у 2023 році. Росія змогла перешкодити просуванню ЗСУ за допомогою мін, дронів, артилерії та ракет.

Джейкоб Паракілас, аналітик з RAND Corporation, розповів Business insider, що у війні в Україні атаки з використанням груп машин або солдатів виявилися катастрофічними, тому що їх було легше відстежувати й атакувати за допомогою безпілотників, але Україна адаптувалася.

"Той факт, що жодна зі сторін не має переваги в повітрі, означає, що скупчення транспорту стають катастрофою, коли техніка вибивається артилерією, авіаударами, дронами і піхотою з протитанковими ракетами", - сказав він. "У результаті українці набагато більше уваги приділяють машинам, що діють індивідуально".

Відео дня

Після провалу контрнаступу 2023 року Україна почала посилати ці машини по одній або дві за раз для виконання таких функцій, як підтримка наземних військ, атака ворожих позицій або навіть евакуація цивільних осіб і поранених солдатів.

Крім швидкості та озброєння, Bradley має такі корисні можливості, як нічне бачення, що дає змогу використовувати його для виконання бойових завдань у темний час доби. Українські військові заявили, що броня машини забезпечує більшу живучість, ніж у деяких радянських зразків.

Грессель, аналітик Європейської ради з міжнародних відносин, сказав, що загроза, яку становлять безпілотники РФ поблизу лінії фронту, призвела до того, що Bradley діють поодинці в оперативних місіях.

Крім того, в період дефіциту боєприпасів для артилерії українці використовували машини для обстрілу будівель, які зазвичай атакують тільки здалеку.

Bradley зарекомендував себе як універсальна зброя і його навіть адаптують до сучасних загроз. Наприклад, боротьби з російськими безпілотниками.

У бою з російськими танками Bradley не володіє бойовою міццю важкоозброєних і броньованих танків, але його гармата має скорострільність, яка може виявитися ефективною. За словами Гресселя, навіть якщо Bradley "не може пробити російський танк з гармати, то гармата знерухомлює російські танки і завдає шкоди їхнім гарматам і оптиці".

Паракілас, аналітик RAND, сказав, що Пентагон модифікує машини Bradley, щоб краще захистити їх від атак з повітря і дронів. За його словами, США впроваджують зброю, здатну "перехоплювати вхідні загрози до того, як вони вразять машину".

"Українці використовують Bradley як універсальні машини і, з огляду на їхню високу цінність і обмежену кількість, тримають їх окремо, щоб одна атака не знищила більше однієї за раз", - сказав Паракілас.

Bradley на війні в Укріані - головні новини

На початку 2023 року стало відомо, що США передадуть Україні БМП Bradley. Наприкінці січня минулого року повідомлялося, що Вашингтон відправив Києву першу партію цих бойових машин. Загалом Україна отримала 300 Bradley, з яких втратила щонайменше 90.

У червні поточного року інструктор 1-го батальйону 47-ї бригади "Магура" української армії Олег Чаус із позивним "Азимут" розповів, що для російських загарбників на фронті Bradley - "дуже ласий шматочок", і вони полюють на ці машини.

Вас також можуть зацікавити новини: