Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Російські окупаційні війська ведуть найзапекліші наступи в районі стратегічно важливого міста Покровська в Донецькій області. Про це пише Reuters.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. За даними Генштабу ЗСУ, за останні 24 години українські військові відбили там 52 російські атаки.

Покровськ, довоєнне населення якого становило 61 тисячу осіб, є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області. Зазначається, що на північний схід від міста російські війська просунулися ще ближче до стратегічної траси.

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У суботу Кремль заявив про контроль над селом Лозуватське, розташованому приблизно за 6 км від траси. Міністерство оборони Росії також заявило, що його сили також захопили села Прогрес, Євгенівка і Вовче. Усі три населені пункти розташовані на схід від Покровська. Україна поки не прокоментувала ці заяви.

"На сьогодні місто розташоване за 20 км від лінії фронту", – сказав голова Покровської військової адміністрації Сергій Добряк у коментарі Radio Free Europe.

За його словами, багато жителів Покровська неохоче приймають рішення про евакуацію. Чисельність населення становить 60 000 осіб, зокрема 4000 дітей. Крім того, до Покровська евакуюються і жителі Торецька.

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На Покровському напрямку зберігається дуже складна ситуація. Ворог постійно атакує позиції Сил оборони України. Противник переважає в живій силі у співвідношенні 10:1. Про це сказав старший офіцер реактивної артилерійської батареї 47 ОМБР Роман Бугаєв. За його словами, те, що відбувається на тій ділянці фронту, це "величезна навала".

Водночас в ОТУ "Харків" заявили, що росіяни на Харківському напрямку в районах Глибокого готують штурмові групи до наступу. Крім цього, в районі Сотницького Козачка окупанти посилюють пости бойової охорони на власній території.

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