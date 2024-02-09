Посол привітала рішення Сенату щодо подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні.

Київ має критичну нестачу військової техніки, зокрема ракет. Втім, людей, які хочуть воювати, все ще достатньо.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю Bloomberg. Вона також висловила оптимізм, що американські законодавці вийдуть з глухого кута та проголосують за допомогу.

"У нас все ще достатньо людей, які хочуть воювати – в нас немає вибору, адже ми захищаємо свої домівки – але в нас закінчується військове обладнання, особливо ракети та перехоплювачі", – зазначила Маркарова, додавши, що Києву потрібна була допомога "ще вчора".

Посол привітала ухвалення в Сенаті рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Маркарова "була дуже рада почути, що рішення отримало сильну двопартійну підтримку".

"Звичайно, воно ще не остаточне, але це лише перший крок у правильному напрямку. Альтернативи продовженню цієї підтримки немає", – зазначила Маркарова.

Війна в Україні - допомога від США

В Сенаті США зависло питання допомоги Україні. Навіть якщо вдасться просунути військову допомогу, є багато причин сумніватися, що гроші надійдуть, враховуючи глибоку опозицію серед республіканців і колишнього президента США Дональда Трампа.

Напередодні Сенат США проголосував за розгляд угоди на 95 мільярдів для допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер Сенат має ще раз проголосувати за законопроект. Для його схвалення потрібно мінімум 60 голосів.

Як писало Politico, під час візиту до Вашингтона цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц виявить, що Дональд Трамп вже повернувся на арену з точки зору політики США щодо найгіршого стратегічного кошмару Європи - України.

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