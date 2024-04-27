Військові об'єкти в Татарстані, до якого більше тисячі кілометрів, атакують саме дрони, перероблені з літаків.

Для глибоких ударів по об'єктах на територіїї Росії Україна перетворила спортивний літак на ударний безпілотник-камікадзе дальньої дії. Про це пише Forbes, аналізуючи інформацію про падіння одного такого апарата глибоко на території Росії.

На фотографії, опублікованій цього тижня одним з російських пропагандистів, зображено розбитий легкомоторний літак, що лежить догори колесами в російському полі. За даними Forbes, це перероблений Skyranger Nynja – продається в Україні як готовий літак, або як комплект, який потрібно самостійно зібрати вдома.

Базова версія Nynja здатна подолати відстань у понад 600 км із крейсерською швидкістю близько 160 кілометрів на годину з корисним навантаженням у пару центнерів.

Відео дня

Nynja за формою, розміром і характеристиками схожий на інший український спортивний літак – Aeroprakt A-22. 2 квітня щонайменше один безпілотник, створений на базі А-22 і начинений вибухівкою, врізався в промислове містечко спеціальної економічної зони "Алабуга" за 1200 кілометрів від українського кордону. Саме там збирають безпілотники Shahed для російських військових.

Судячи з оприлюднених фото розбитого Nynja, безпілотник був оснащений відеокамерою, яка дає картинку оператору. Зв’язок, вочевидь, підтримується через супутник. Автономна навігація, ймовірно, здійснюється за допомогою системи GPS. Розбитий Nynja мав на борту легку авіабомбу ФАБ-100, прикріплену знизу.

"Перенесення вибухового вантажу під черевом, а не всередині кабіни, як, очевидно, робить А-22, може означати, що дрон Nynja може скинути бомбу, а потім розвернутися та повернутися на базу. Це зробить його багаторазовим", — зауважує Forbes.

Однак, зважаючи на дальність, де впав дрон (близько 1000 кілометрів від кордону України), малоймовірно, що він мав запас пального на зворотній шлях.

Експерти оцінюють вартість такого дрона у кілька сотень тисяч доларів – дріб’язок порівняно з крилатою ракетою вартістю у кілька мільйонів доларів.

Скільки дронів Nynja може бути в Україні, сказати важко. Власник базового проекту продав українським виробникам ліцензі на виготовлення щонайменше 1600 літаків. Льотчик Матьє Бурден, з яким консультувався Forbes, каже що літаки Ninja раптом стали дефіцитом в Україні з початком війни. На йього думку, вся доступні екземпляри зараз йдуть на військові потреби.

Атаки дронів в глибині Росії: останні новини

Як писав УНІАН, в ніч проти 2 квітня українські дрони атакували територію заводу в Татарстані, де виготовляють дрони "Шахед". Одночасно був атакований нафтопереробний завод неподалік. Це найбільш дальня атака по території РФ за весь час – близько 1200 кілометрів від кордону України.

17 квітня безпілотники знову атакували Татарстан. Цього разу під удар потрапив Казанський авіазавод, де виготовляють і ремонтують стратегічні бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М.

Вас також можуть зацікавити новини: