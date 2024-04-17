Перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги в районі казанського авіаційного заводу.

Вранці 17 квітня безпілотники Головного управління розвідки атакували авіаційний завод ім. Горбунова у Казані (Татарстан). Там вироблять та ремонтують бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М.

Про це УНІАН повідомили джерела в спецслужбах. Вибухи на території авіазаводу пролунали близько 10 години ранку за Києвом. Перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги в районі казанського авіаційного заводу. Одночасно розпочалася евакуація персоналу з території підприємства.

Під час атаки закрили аеропорти в Казані, Нижньокамську та Нижньому Новгороді. Мережу заполонили новини та кадри вибухів біля заводу.

Атака на Татарстан

Нагадаємо, 2 квітня безпілотники атакували Татарстан. Ця атака продемонструвала, що Україна має дрони, які можуть подолати понад 1200 кілометрів.

Під ударом опинилася особлива економічна зона "Алабуга", де знаходиться завод з виробництва і складання БПЛА типу "шахед", а також російський нафтопереробний завод у Нижньокамську.

Ввечері в ООН, коментуючи цю атаку, закликали "припинити напади на цивільне населення та інфраструктуру".

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Фінляндії Олександр Стуббом подякував "різним міжнародним організаціям, які постійно щось засуджують".

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