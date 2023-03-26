Тренування проходять у спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії.

Друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм САУ AS-90 в Великій Британії.

Як повідомляє британське міністерство оборони, у програмі взяли участь понад 1000 військовослужбовців Британії. Навчання проходить на об’єктах відомства у кількох регіонах країни.

Навчання на САУ відбувається в спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії та проводиться офіцерами та солдатами Королівського артилерійського полку.

Відео дня

Зазначається, що українці пройшли спеціальне навчання з усіх аспектів експлуатації та обслуговування системи AS-90. Бійці ЗСУ, які прибули до Британії, мають різну підготовку: від досвідчених артилеристів до невеликого військового досвіду або зовсім без нього.

Навчання ЗСУ у Британії

16 січня Велика Британія оголосила про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги. До нього увійшли бойові танки Challenger 2, самохідні артилерійські установки AS-90 і бронетранспортери Bulldog.

6 лютого українські військові прибули до Великої Британії з метою проходження навчання на самохідних артилерійських установках AS-90.

САУ AS-90 - що відомо

САУ AS-90 – була створена оборонно-промисловим комплексом Сполученого Королівства. Вона здатна зробити постріл звичайним снарядом на відстань 24,7 км, а з довжиною ствола 52 калібру – на 30 км.

Ця гнучка артсистема забезпечує своєю бронею захист екіпажу і дозволяє вражати цілі на великій відстані.

Вас також можуть зацікавити новини: