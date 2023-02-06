Британія надає Україні допомогу у захисті батьківщини та поверненні територій.

Українські військові прибули до Великої Британії з метою проходження навчання на самохідних артилерійських установках AS-90.

"Теплі вітання українському персоналу, який прибув до Сполученого Королівства, аби освоїти AS-90", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії у мікроблозі Twitter.

Також сказано, що AS-90 – це броньована самохідна артилерійська установка, яку Британія надає Україні для допомоги у захисті батьківщини та поверненні територій.

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Військова допомога Україні від Великобританії: деталі

16 січня Британія оголосила про передачу Україні найбільшого пакета озброєння, у який увійдуть бойові танки Challenger 2, самохідні артилерійські установки AS-90 і бронетранспортери Bulldog.

Зокрема, AS-90 – самохідна артилерійська установка з посиленою бронею та гарматою, що здатна стріляти чергою з трьох пострілів за менш ніж 10 секунд на відстань до 30 км.

29 січня українські військові прибули до Великої Британії з метою проходження навчання на бойових танках Challenger 2.

Challenger 2 – це основний бойовий танк третього покоління з посиленою бронею та високою мобільністю.

4 лютого прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунак під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що налаштований забезпечити доставку нового британського озброєння українським військовим на лінію фронту якомога скоріше.

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