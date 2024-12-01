"Сліпуче" камуфляжне розфарбовування кораблів ускладнює обчислення швидкості та напрямку руху корабля.

Український флот використовує тактику "сліпучого" камуфляжного забарвлення часів Першої світової війни, щоб збити з пантелику свого супротивника.

Як пише Business Insider, на фото кораблів з новим забарвленням, опублікованих ВМС України цього тижня, були щонайменше один малий броньований артилерійський катер і патрульний корабель острівного класу. За словами представників ВМС України, катери брали участь у демонстрації для військово-морських експертів із Данії.

"На фотографіях катери мають характерні зазубрені візерунки різних відтінків сірого, що, ймовірно, є дизайнерським рішенням, покликаним збити з пантелику ворожих спостерігачів. Ідея полягає в тому, що різні форми обманюють око, ускладнюючи обчислення швидкості та напрямку руху корабля", - пише BI.

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Видання зазначає, що поки незрозуміло, наскільки це дійсно дасть перевагу українським катерам у сучасній війні.

За словами експерта з морських сил із британського Королівського інституту об'єднаних служб Сідхарта Каушала, ця тактика може бути корисною проти оптичних сенсорів - наприклад, на безпілотниках - "але буде менш ефективною проти загроз із радіолокаційним наведенням".

Сліпучий камуфляж уперше з'явився в Першу світову війну як засіб заплутати ворожі підводні човни і зменшити їхню здатність ефективно наводити торпеди.

Ситуація в Чорному морі

Раніше УНІАН повідомляв, що частина Чорного моря після відходу ЧФ РФ із Криму перетворилася на "сіру зону". Про це розповів речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук. За його словами, акваторія стала "сірою зоною" через постійну активність ворожої авіації.

Капітан першого рангу запасу та ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ України Андрій Риженко розповів, що російський флот в Азово-Чорноморському регіоні перебуває в пасивному режимі. Однак його бойовий потенціал зберігається.

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