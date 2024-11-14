Акваторія стала "сірою зоною" через постійну активність ворожої авіації.

Наразі велика частина Чорного моря, з якої Сили оборони України фактично видавили ЧФ РФ до Новоросійська, залишається "сірою зоною" через постійну активність російської авіації. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

За його словами, станом на ранок 14 листопада в акваторії Чорного моря ворожі кораблі відсутні.

"Вони фактично не виходять в акваторію. Причин цьому може бути кілька, в тому числі – зміна погодних умов. Та, можливо, важливу роль відіграє те, що вони (окупанти – УНІАН) поклали велику кількість свого функціоналу корабельно-катерного складу на авіацію зі складу Чорноморського флоту та не тільки", - сказав речник.

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Він додав, що Військово-морські сили залучаються до протиповітряної оборони, коли мова йде про збиття ударних дронів або ракет, але постійна присутність в небі російської авіації та її дії – велика комплексна проблема. Зокрема, акваторія, яку ВМС фактично звільнили від окупантів (вимусили відійти до Новоросійська), досі залишається "сірою зоною" саме через ворожу авіаційну складову. Росіяни використовують повітряний простір Чорного моря для завдання ударів тощо.

Водночас Плетенчук виокремив позитивний момент – наразі у Чорному морі у складі ЧФ РФ нема носіїв ракет, які мають універсальні пускові установки, зокрема під "Онікси" та "Циркони".

Окрім того, спікер зазначив, що розташування Цемеської бухти у Новоросійську, де наразі базується ЧФ РФ, є не найкращим з погляду географії.

"Там доволі складна навігація у період штормів, який зараз розпочався та триватиме фактично до середини весни. Це теж труднощі, з якими ворог безпосередньо стикається. Ну і закритий Босфор для них теж є проблемою", - розповів Плетенчук.

Як пояснив військовий, закритий для кораблів Босфор є проблемою не тільки для забезпечення підрозділів РФ в Азово-Чорноморському регіоні. Це стосується також діяльності постійного оперативного угруповання Росії у Середземномор’ї, яке базується в Тартусі (портове місто у Сирії – УНІАН).

"Вони там допомагають іншому диктаторському режиму так само знищувати цивільне населення", - уточнив представник ВМС.

Він також прокоментував потенційну загрозу перекидання російських кораблів до акваторії Чорного моря з інших морів. За його словами, така можливість у ворога є – навіть з Балтики та Каспію внутрішніми водами бойові одиниці можуть потрапити в Азово-Чорноморський басейн, але є певні обмеження по габаритах. Тобто, пройти такими каналами великі кораблі не можуть.

Ситуація у Чорному морі

Капітан першого рангу запасу та екс-заступник начальника штабу ВМС ЗСУ України Андрій Риженко розповів, що російський флот в Азово-Чорноморському регіоні перебуває у пасивному режимі. Однак його бойовий потенціал зберігається.

За його словами, росіяни укріпили свої пункти базування, систему спостереження, для того щоб максимально перешкоджати Україні використовувати морські дрони. Також спостерігається серйозна протидія з боку морської авіації та безпілотних апаратів РФ.

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