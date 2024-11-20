В той день було пошкоджено флагман Чорноморського флоту РФ "Адмірал Макаров".

Перше застосування морських дронів проти російських кораблів, коли був пошкоджений флагман Чорноморського флоту РФ фрегат "Адмірал Макаров", можна вважати історичним днем війни на морі, заявив командувач Військово-морських сил ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

За його словами, перша така операція відбулася 29 жовтня 2022 року. Вона була спільною - ВМС та СБУ із застосуванням надводних дронів, під час якої вдалося уразити кілька кораблів противника. Зокрема флагман Чорноморського флоту РФ "Адмірал Макаров", морський тральник "Іван Голубец", сторожовий корабель "Ладний".

"Це, мабуть, історичний день війни на морі, коли застосовувалися морські дрони-камікадзе", - наголосив Неїжпапа.

Відео дня

Він додав, що в той день українським дронам вдалося пройти у Севастопольську бухту та подальші операції також виявилися успішними, що привело до відходу значної частини ЧФ з Криму.

"Ми пробралися у Севастопольську бухту... Після цього був Кримський міст тощо. Це була спільна робота з СБУ, зокрема, спільні операції з пошкодження деяких кораблів противника… У комплексі з ударами берегових ракетних військ та авіації нам вдалося звільнити північно-західну частину Чорного моря і змусити противника покинути Севастополь", – зазначає віцеадмірал.

Він також розповів, що за рішенням Головнокомандувача ЗСУ у складі ВМС створено спеціальний підрозділ морських безекіпажних систем, який наразі швидко розвивається.

Ситуація в Чорному морі

Нещодавно речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що знищення Кримського мосту залишається у стратегічному плані Сил оборони, попри посилену оборону РФ. За його словами, командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа наголошував, що будь-який корабель військовий під прапором Російської Федерації залишається легітимною ціллю. Що стосується загалом інфраструктури в Криму тощо. Міст важливий для Росії, оскільки відіграє ключову роль у постачанні військової техніки та підтримці транспортних маршрутів окупантів, пов'язуючи материкову частину РФ з тимчасово окупованими територіями.

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