У Бундестазі хочуть посилити тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца для поставок Україні далекобійних озброєнь.

Німеччина, ймовірно, готується до передачі Україні ракет Taurus. Як повідомляє німецьке видання Bild, правляча коаліція підготувала секретну пропозицію про постачання Києву більшої кількості боєприпасів, транспортних засобів і систем озброєння. Голосування по цьому пакету допомоги збираються провести в Бундестазі вже на цьому тижні.

Крилаті ракети Taurus, про які давно просить Київ, в цьому проекті безпосередньо не згадуються, проте в ньому йдеться про "постачання додаткових систем зброї дальньої дії і боєприпасів, необхідних для того, щоб Україна могла здійснювати цільові атаки на стратегічно важливі цілі далеко в тилу російського агресора".

BILD в свою чергу, уточнює, що ракети Taurus якраз підходять під цей опис, оскільки вони можуть досягати цілей на відстані більше 500 кілометрів. Франція і Великобританія вже поставили Україні свої крилаті ракети Scalp і Storm Shadow, проте вони вважаються не такими ефективними, як Taurus.

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У Бундестазі хочуть посилити тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца для поставок Україні далекобійних озброєнь. Про це передає видання Stern, яке отримало відповідний документ коаліції.

Журналісти пишуть, що фракції соціал-демократичної партії Німеччини, Партії зелених і Вільної демократичної партії хочуть подати спільну заявку на додаткову зброю для України.

У документі прямо не згадується ракета Taurus, але в СДПН (партія Шольца) вважають, що смерть дисидента Олексія Навального в російській колонії "змусила переосмислити ситуацію".

Можливість передачі Taurus Україні - деталі

Раніше повідомлялося, що політики з правлячої коаліції Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца щодо постачання Україні ракет Taurus. Зокрема, віце-президент Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт від Партії зелених заявила, що Німеччина зобов'язана швидко поставити крилаті ракети Taurus ЗСУ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "втомився" від дискусій про передачу Україні ракет великої дальності Taurus.

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