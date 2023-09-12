Минулого місяця влада скандинавської країни заявляла, що не планує відправляти ці літаки в Україну.

Швеція вивчає можливість передачі Україні винищувачів Saab JAS 39 Gripen. Минулого місяця влада скандинавської країни заявляла, що не планує відправляти ці літаки в Україну.

Як пише Sveriges Radio Ekot, тепер уряд хоче вивчити, як можлива передача винищувачів вплине на обороноздатність Швеції, адже заявка королівства на вступ до НАТО ще не завершена. Також проаналізують, як швидко ВПС королівства зможуть заповнити запаси та що потрібно для навчання українських пілотів та техніків.

Збройні сили Швеції дадуть відповідь в листопаді, після чого уряд зможе прийняти остаточне рішення про постачання літаків.

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Наразі на озброєнні Швеції стоять близько 100 винищувачів Gripen старої моделі JAS-39C/D, які планується замінити на 60 модернізованих JAS-39E, писав Forbes.

Літаки для України від країн Скандинавії - деталі

Раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що передача Україні Шведських винищувачів Gripen поки не планується, оскільки Швеція потребує цих літаків для власної оборони, адже її заявка на вступ до НАТО ще не завершена. Водночас, він не виключив можливість таких поставок у майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи готова Україна прийняти від Фінляндії винищувачі четвертого покоління F-18 Hornet, які там планують вивести з експлуатації. На прес-конференції з прем'єром Фінляндії Петтері Орпо в Києві глава держави зазначив, що пріоритетними для України є саме F-16 – через їх кількість, яка може забезпечити потреби українських Повітряних сил. Однак, за його словами, Україна готова отримувати будь-які типи літаків.

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