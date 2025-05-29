Узбекистан створив футуристичний танк, проте є один нюанс

Машина являє собою модифікацію радянського Т-64Б, який почали виробляти ще у 70-ті.

Узбекистан створив "‎новий"‎ танк на базі радянського Т-64. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко.

"‎Тим часом Узбекистан представив громадськості новітню модернізацію Т-64. Він демонструватиметься разом з іншими зразками техніки у комплексі парку Перемоги у столиці з 29 травня до 1 червня"‎, – зазначив спеціаліст.

Зі свого боку портал "Мілітарний" повідомляє, що основою для танка став Т-64Б, який почали виробляти ще у 70-ті. Ймовірним розробником машини може виступати підприємство "Семей інженірінг" або Черчикський бронетанковий ремонтний завод.

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Корпус танка приховали під захисним кожухом. На бортах можна бачити довгу панель, на поверхні якої розташовані діагональні прямокутники і соти, які виглядають не стільки захисними, скільки декоративними елементами.

Вихлопна система має дві труби, а решітки радіатора виконали у хвилястій формі. Гармату покриває спеціальний кожух, який можливо, дає додатковий захист.

Фахівці припускають, що оригінальний двигун 5ТДФ могли замінити на південнокорейський DP222LC, потужність якого становить 950 кінських сил (принаймні, такий висновок можна зробити з однієї із презентацій від узбецького Міноборони).

Передбачається, що машина має масу 38,5 тонни та здатна розвивати швидкість до 50 кілометрів на годину.

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Раніше УНІАН повідомив, що китайці почали масове виробництво нових броньованих машин ZTL-19, які класифікують у якості "колісних танків" або "колісних БМП".

Бойова машина отримала 105-мм гармату з можливістю запуску керованих ракет.

Також нещодавно стало відомо про випробування російської перспективної БМП "Курганець-25", яку розробляють вже багато років. Платформа сконструйована за модульним принципом. Передбачається, що це полегшить і прискорить виробництво.

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