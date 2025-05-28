Новітня машина отримала 105-мм гармату, здатну стріляти ракетами.

У КНР почали масове виробництво нових бронемашин ZTL-19, які класифікують як "колісні танки" або "колісні БМП". Аналітики Defense Express пов’язують це з підготовкою до можливого вторгнення на Тайвань.

Зокрема у Китаї зафіксували великий залізничний ешелон з такими машинами. Це можуть бути одні з перших серійних зразків, які щойно почали надходити до підрозділів Народно-визвольної армії Китаю, кажуть експерти. За даними джерел, виробництво цих танків щойно стартувало.

Бойова машина ZTL-19 є модернізованою версією БМП ZTL-11 і має покращене озброєння та оснащення. Зокрема, вона отримала 105-мм гармату, здатну стріляти як звичайними боєприпасами, так і керованими ракетами. Також вона оснащена кулеметами калібру 12,7 мм (на даху) та 7,62 мм (спарений з гарматою).

Відео дня

На опублікованих знімках можна побачити, що ZTL-19 має сучасну систему керування вогнем, засоби створення димової завіси, гребні гвинти для подолання водних перешкод, а також систему попередження про лазерне опромінення. Конструктивно новий танк вирізняється подовженим корпусом, що відрізняє його від попередника.

Ймовірно, ZTL-19 оснащений автоматом заряджання, про що свідчить форма задньої частини башти. За наявною інформацією, броня машини здатна витримати обстріли зі стрілецької зброї калібру до 14,7 мм, а за даними китайських джерел — навіть 30-мм боєприпаси, хоча ця заява викликає сумніви серед експертів.

"Для порівняння, ZTL-11 має такі характеристики: бойова маса 23,6 тонни, максимальна швидкість по шосе сягає 100 км/год. Довжина 8,8 метра, ширина 3 метри, висота 3,17 метра. За своїм озброєнням, він схожий на свого наступника, проте він має іншу модель гармати без дульного гальма", - йдеться у публікації.

Фахівці вважають, що активна розробка та розгортання таких амфібій може свідчити про підготовку Китаю до потенційної висадки на Тайвань. Попри наявність великого десантного флоту, для операцій на суші КНР потрібні швидкі та маневрені бронемашини.

Невелика загальна маса ZTL-19 дозволяє перевозити дві такі БМП одночасно на одному великому військово-транспортному літаку, що значно спрощує логістику й оперативне розгортання сил.

Загроза китайського вторгнення на Тайвань

Як писав УНІАН, на думку експертів, загроза нападу Китаю на Тайвань збільшилася, оскільки КНР значно наростила свою військову міць та здатна у найкоротші терміни перейти до військових операцій.

Один із тайванських військових чиновників сказав Financial Times, що китайські військово-повітряні сили і ракетні підрозділи удосконалилися до такої міри, що вони можуть вступити у бойові дії у будь-який час. Йшлося, що операції армії Китаю вже включають безперервну підготовку десантних сил поблизу портів відправлення для вторгнення на Тайвань, постійну готовність армійських авіаційних підрозділів тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: