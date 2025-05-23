Про "Курганець-25" вже давно нічого не було чутно, тож багато хто взагалі "поховав" цей проєкт.

Попередні випробування підтвердили технічні характеристики перспективного БМП "Курганець-25". Про це повідомляє портал Defense Express.

"Робота з БМП "Курганець-25" триває. Завершується етап попередніх випробувань. У ході попередніх випробувань виконано більшу частину перевірок щодо підтвердження тактико-технічних вимог, заданих Міністерством оборони Російської Федерації", – пишуть пропагандистські російські ЗМІ.

Зі свого боку Defense Express нагадує, що попередні випробування машини повинні були розпочати у травні 2021-го та завершити у жовтні того ж року. Замість цього вони тривали цілих чотири роки (або були перенесені).

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Зазначимо, що за першими планами цей етап хотіли розпочати ще у 2016 році – невдовзі після офіційної демонстрації перспективної машини у 2015-му. Примітним є те, що з того часу її показували лише на парадах та інших публічних заходах.

"Курганець-25" – довідка

"Курганець-25" є російською перспективною середньою гусеничною платформою, яка розробляється концерном "Тракторні заводи". Платформу сконструювали за модульним принципом, що повинно дозволити полегшити і прискорити виробництво і ремонт.

Платформу розглядають як універсальну. Тобто, на її базі планувалось створити не тільки БМП, але й гусеничний бронетранспортер, броньовану ремонтно-евакуаційну машину та, можливо, винищувач танків.

БМП отримала дистанційно керовану башту, оснащену 30-мм автоматичною гарматою 2А42, кулеметом ПКТ калібру 7,62 мм та чотирма пусковими установками "Корнет".

Екіпаж машини складається із трьох осіб, десантне відділення розраховане на вісім військових. Бойова маса "Курганця" становить ~36 т.

Загалом майбутнє "Курганця-25" залишається дуже туманним, оскільки його розробка триває вже понад 15 років, а машина й досі перебуває на етапі попередніх випробувань.

Російська бронетехніка – інші новини

"Курганець-25" – лише одна з нових БМП, яку розробляють в РФ.

В минулому році в Росії помітили важку БМП невідомого типу. Як повідомлялось, її могли створити на базі танка Т-72/90. Передбачається, що у десантне відділення перспективного об'єкту можуть поміститись до десяти осіб.

А нещодавно УНІАН повідомив про початок державних випробувань російського бронетранспортера БТ-3Ф, який може транспортувати 12 десантників у повному спорядженні. Його оснастили дистанційно-керованим бойовим модулем.

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