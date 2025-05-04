Війна в Україні оголила критичні вразливості російських танків, а відчайдушні спроби швидкої модернізації зазнають невдач.

З початку війни Україна знищила до 8000 російських танків. Однією з російських моделей, яка зазнала серйозних труднощів, є основний бойовий танк Т-80. За оцінками, українці знищили близько 1000 Т-80, часто використовуючи дрони FPV, які пікірують на вразливу башту Т-80, пише у своїй статті для 19FortyFive пише колишній офіцер армії США, військовий аналітик Брент Іствуд.

Протитанкові ракети також завдали багато влучань, а українці ефективно використовують і звичайну артилерію, і реактивні системи залпового вогню.

Створений для Європи, знищений в Україні

Т-80 – це танк радянської епохи, розроблений для війни зі Сполученими Штатами та НАТО. Його ідеальне завдання було схожим на завдання Т-72: зібрати танки, щоб швидко прорватися через Фульдський провал у Німеччині та атакувати нічого не підозрюючу американську та союзницьку бронетехніку. Це пробило б велику діру в обороні. Бронетранспортери (БТР) могли б доставляти піхоту для просування наступу. Нарешті, радянські та війська Варшавського договору спробували б свої сили у вибуху проти американців та військ НАТО за допомогою ударних гелікоптерів, наземних ударів винищувачів та мобільної артилерії.

Відео дня

Т-80 в Україні мав проводити саме такі блискавичні атаки, але росіян чекав сюрприз. Протитанкові ракети Javelin та безпілотні барражуючі боєприпаси зробили свою справу. Крім того, росіяни залишалися вразливими на дорогах, довгі колони танків та БТРів повільно займали позиції.

Українці просто знищували танки, такі як Т-80, на передовій колон та в тилу. Це уповільнило початкове просування Росії та створило затори. Бронетанковий штурм мав взяти Київ на початку війни, але вирішальної перемоги не відбулося, і з того часу Т-80 має труднощі.

Еволюція Т-80: від амбіцій до реальності

Т-80 розвинувся на основі радянського Т-64. Це був перший радянський танк із газотурбінним двигуном – ГТД 1000. Він розвивав швидкість до 64 кілометрів на годину на дорогах. Росіяни вважали, що Т-80 може очолити величезні передові сили та пробивати брами у лініях фронту ворога.

З 1975 року до початку 2000-х років росіяни випустили до 10 000 Т-80. Були також модифікації. У Т-80Б покращилася гармата, броня та мобільність. Т-80У має динамічний захист та потужніший газотурбінний двигун потужністю 1250 кінських сил.

Проблеми почалися під час першої війни в Чечні в 1990-х роках. Т-80 мав слабку башту з недостатньо посиленою бронею зверху. Оператори не звикли до міських боїв, і, проїжджаючи вулицями міст, чеченці скидали вибухівку з дахів на башти, підриваючи боєприпаси всередині танків. Вісімдесят чотири Т-80 брали участь у першій битві за Грозний, і 18 було втрачено.

В Україні росіяни виявили, що Т-80 потребує багато палива, і його дальність польоту зменшилася до лише 300 миль. Це зашкодило основній концепції використання танка – очолити масовані зусилля з пробивання дір у лініях фронту ворога та створення хаосу глибоко в тилових ешелонах. Т-80 так і не дістався так далеко, і українці з'їли його живцем .

Слабка башта і повільний заряд

Як і Т-72, Т-80 спочатку заряджався екіпажем вручну. Потім росіяни встановили всередину карусельний автомат заряджання, але це не допомогло. Процес заряджання все ще повільний і громіздкий. Крім того, ця частина танка не має сильного бронювання, і одна іскра від дрона або влучання протитанкової ракети може спричинити пожежу, оскільки снаряди вибухають. Через це башта Т-80 підстрибує в повітря, а решта танка горить. Це "підкидання башти" переслідує Т-80 з початку війни. Російські екіпажі прозвали танк "сталевою труною".

Модернізація не встигає за війною

Загарбники розгорнули на полі бою понад 90 відсотків усіх своїх Т-80. Пошкоджені танки відправляють назад на завод, ремонтують та модернізують до нового стандарту Т-80БВМ, який може стріляти снарядами зі збідненого урану. Робітники працюють цілодобово в три зміни щодня, щоб створити більше Т-80БВМ. Очікується, що БВМ матиме кращий захист від роїв дронів, що барражують, та протитанкових ракет. Але цей процес оновлення повільний, і нові танки ледве добираються до поля бою.

Росіянам потрібно прийняти рішення щодо тактики використання бронетехніки на передовій. Початковий "блискавичний удар", який мав зруйнувати Україну та дозволити російським мародерським силам переконати президента України Володимира Зеленського здатися, так і не матеріалізувався. Спроба пробити ворожу систему окопів виявилася провалом. Безпілотники та протитанкові ракети завдали шкоди. Єдине, що Росія може зробити, це розмістити більше Т-80 в резерві та дозволити кращим Т-90М зробити випад в українців. Але Т-90М також зазнають труднощів, як і застарілі Т-72.

Якщо Росія погодиться на мирну угоду, у неї буде достатньо часу, щоб оцінити ефективність цих танків. Вони також можуть усвідомити, що стандартні операційні процедури радянських часів зазнали невдачі. Можливо, їм варто переглянути можливість повторного нападу на Україну.

Виробництво танків у Росії

Росія не виробляє нові танки, крім Т-90М "Прорив", Усі інші танки модернізуються з радянських напрацювань, зазначив в інтерв'ю УНІАН військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

При цьому експерт насторожив заявою про те, що РФ йде на збільшення виробництва військової продукції - модернізація, ремонти і т. д.

Вас також можуть зацікавити новини: