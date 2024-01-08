Проблема протидії ворожим БПЛА стає усе гострішою.

В Іспанії почали розробку надмалої та наддешевої зенітної ракети, призначеної для знищення безпілотників. Для України це є дуже цікавим проектом, адже зараз росіяни використовують свої "Шахеди" не стільки для завдання шкоди на землі, скільки для вичерпання запасів дорогих зенітних ракет у ЗСУ.

Як пише іспанський портал Infodefensa, поки що зенітна міні-ракета ще перебуває на стадії розробки. Очікується, що ракета матиме довжину корпусу 90 сантиметрів при стартовій масі в 3 кілограми. Радіус дії ракети - 4 кілометри, але за умови пуску в режимі "повітря-поверхня".

Передбачається, що бойова частина матиме уламково-фугасне спорядження, однак маса саме боєголовки поки що невідома. Планується, що навігація ракети здійснюватиметься за рахунок інерційної системи та лазерного наведення на ціль.

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За планом, малогабаритну ракету мають створити до 2025 року.

Як зазначає українське військово-аналітичне видання Defense Express, іспанці хочуть створити максимально дешеву зенітну ракету, вартість якої буде значно нижчою за вартість будь-якого БПЛА противника.

"Цей проект як можливий референтний зразок може бути цікавим воюючій Україні. Бо в наших поточних умовах постійно стоїть питання порівняння між вартістю "Шахеда" або іншого рашистського БПЛА, та між вартістю засобу ППО, який має його збивати", – зауважує видання.

Росія намагається виснажити ППО України

Як писав УНІАН, ще взимку минулого року спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважував, що основною метою застосування росіянами дронів-камікадзе Shahed є не стільки враження конкретних об’єктів, скільки перевантаження та виснаження української ППО.

Очевидною метою росіян є спроба змусити ЗСУ витрачати дуже дорогі та дефіцитні ракети ППО на знищення масових та дуже дешевих дронів. Тобто така війна в повітрі має ще й економічну площину.

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