Зазвичай ЗСУ використовували стрілецьку зброю по іранських БПЛА.

Україна захищається від іранських дронів-камікадзе, в тому числі, передовими західними ЗРК, виснажуючи запас дорогих ракет.

Як пише The New York Times, збити безпілотник за допомогою ракети коштує у сім разів дорожче, ніж запустити його.

"Виробництво іранських безпілотників може коштувати всього 20 тисяч доларів, в той час як вартість запуску однієї з ракет класу "земля-повітря", використовуваних Україною, може варіюватися від 140 тисяч доларів для С-300 радянської епохи до 500 тисяч доларів для NASAMS американського виробництва", - йдеться в публікації.

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Зазвичай ЗСУ використовували стрілецьку зброю по іранських БПЛА, але оскільки Росія почала все частіше застосовувати дрони вночі, Україна перейшла на західні системи ЗРК і авіацію.

Однак деякі аналітики підкреслюють, що все ж дешевше збити БПЛА системою NASAMS, ніж ремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію.

Масовані удари по Україні

З 29 грудня за 1 січня Росія завдала кілька нових великих повітряних ударів по Україні, в тому числі тероризуючи українські регіони іранськими дронами ніччю.

У Повітряних силах ЗСУ заявляли про успішне збиття ракет і БПЛА ворога, а росіянам не вдалося влаштувати українцям блекаут на новорічні свята.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що нічними атаками по Україні Росія намагається виснажити українську ППО.

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