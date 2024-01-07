Федоров обіцяє більше дронів та систем протидії ним / колаж УНІАН, фото t.me/zedigital, кадр з відео

Шалені темпи розвитку безпілотної авіації на фронті вимагають аналогічного масштабування систем захисту від дронів. Україна планує налагодити масштабне виробництво засобів радіоелектронної боротьби для протидії малій авіації ворога.

Як розповів в ефірі телемарафону віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, обсяги виробництва БпЛА в Україні за рік зросли у сто разів. Однак за такої кількості безпілотників з обох сторін постає питання протидії їм, зауважує міністр.

"Зараз ми робимо все, щоб максимально відкрити ринок і запустити максимальну кількість гравців на цей ринок, щоб почалася конкуренція, бо нам потрібні тисячі станцій радіоелектронної боротьби, окопного РЕБ, щоб захищати техніку, військових в першу чергу", – сказав він.

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Федоров зазначив, що ще один напрямок технологічних новацій на фронті – це використання безпілотних наземних платформ, таких як наземні дрони чи кулеметні турелі з віддаленим керуванням. За цим напрямком вже укладено великий контракт.

"Це перші результати відкриття ринку наземних платформ. Наземні безпілотники, які дистанційно керуються, будуть мінувати, розміновувати, будуть виконувати функції евакуації, підвозити боєприпаси", – сказав він.

Міністр зауважив, що багато чого Україна виробляє самостійно, виробництво за багатьма напрямками зросло "в сотні разів", але потреби фронту ще більші і військовим не вистачає буквально всього. Це, а також умови секретності, в яких працюють виробники зброї, можуть створювати у суспільства хибне враження, що Україна сама нічого не виробляє і повністю залежить від західної підтримки.

Виробництво зброї в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, днями було завершено державні випробування вітчизняного мобільного протитанкового ракетного комплексу "Штурм-СМ" на базі однієї з бойових броньованих машин. До цього протитанкового комплексу було розроблено українські ракети з різними типами бойових частин. 

Також ми розповідали, що українське виробництво мінометних мін у минулому році зросло у 42 рази, артснарядів – майже в три рази. За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, загалом у 2023 році Україна виробила втричі більше боєприпасів, ніж торік.

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