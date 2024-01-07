При цьому розвиток виробництва БПЛА теж залишається першочерговим пріоритетом.

Шалені темпи розвитку безпілотної авіації на фронті вимагають аналогічного масштабування систем захисту від дронів. Україна планує налагодити масштабне виробництво засобів радіоелектронної боротьби для протидії малій авіації ворога.

Як розповів в ефірі телемарафону віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, обсяги виробництва БпЛА в Україні за рік зросли у сто разів. Однак за такої кількості безпілотників з обох сторін постає питання протидії їм, зауважує міністр.

"Зараз ми робимо все, щоб максимально відкрити ринок і запустити максимальну кількість гравців на цей ринок, щоб почалася конкуренція, бо нам потрібні тисячі станцій радіоелектронної боротьби, окопного РЕБ, щоб захищати техніку, військових в першу чергу", – сказав він.

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Федоров зазначив, що ще один напрямок технологічних новацій на фронті – це використання безпілотних наземних платформ, таких як наземні дрони чи кулеметні турелі з віддаленим керуванням. За цим напрямком вже укладено великий контракт.

"Це перші результати відкриття ринку наземних платформ. Наземні безпілотники, які дистанційно керуються, будуть мінувати, розміновувати, будуть виконувати функції евакуації, підвозити боєприпаси", – сказав він.

Міністр зауважив, що багато чого Україна виробляє самостійно, виробництво за багатьма напрямками зросло "в сотні разів", але потреби фронту ще більші і військовим не вистачає буквально всього. Це, а також умови секретності, в яких працюють виробники зброї, можуть створювати у суспільства хибне враження, що Україна сама нічого не виробляє і повністю залежить від західної підтримки.

Виробництво зброї в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, днями було завершено державні випробування вітчизняного мобільного протитанкового ракетного комплексу "Штурм-СМ" на базі однієї з бойових броньованих машин. До цього протитанкового комплексу було розроблено українські ракети з різними типами бойових частин.

Також ми розповідали, що українське виробництво мінометних мін у минулому році зросло у 42 рази, артснарядів – майже в три рази. За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, загалом у 2023 році Україна виробила втричі більше боєприпасів, ніж торік.

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