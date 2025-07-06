Теоретично, дрон може бути дуже корисним для розвідки, але на практиці постає купа питань.

Китайські військові інженери заявили про створення мініатюрного безпілотника-розвідника розміром з муху. Однак у експертів зі зброї є великі сумніви щодо того, наскільки він може бути корисним, пише Business Insider.

Розробку представив Китайський національний університет оборонних технологій у відеосюжеті, який показали на державному військовому телеканалі CCTV-7. Мікродрон був розміром з людський ніготь і мав крихітні, схожі на листя, крила та тонкі, жилаві ніжки.

Старший науковий співробітник Стенфордського центру міжнародної безпеки та співробітництва Герб Лін у коментарі Business Insider визнав, що в теорії такий дрон може стати гарним інструментом для спостереження, особливо всередині будівель. Але мініатюрні розміри приладу накладають на нього значні обмеження.

"Якщо це справжній дрон і живиться традиційним способом (від батареї), його тривалість у повітрі буде обмежена ємністю батареї. Крім того, він дуже легкий, і тому його легко здуває вітер. Ці фактори свідчать про те, що він не особливо корисний для спостереження за великою територією", - пояснив аналітик.

Чим меншим є дрон, тим він більш вразливий до факторів зовнішнього середовища, погоджується Семюел Бендетт, радник Центру військово-морського аналізу та експерт з дронів.

"Навіть у приміщенні можуть бути умови, які можуть перешкодити роботі цих дронів, такі як навіть легкий вітерець, потік повітря від кондиціонера, відкрите вікно або інші перешкоди", - зауважив він.

Ще одне питання, яке слід враховувати - це зв'язок. Розмір дрона означає, що він навряд чи зможе перевозити потужне обладнання.

"Хоча технічно можливо побудувати крихітний БПЛА, подібний до того, що продемонстрували китайські розробники, його фактична продуктивність, ймовірно, буде значно відрізнятися [від бажаних]", – сказав він.

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