Україна використовує наземних роботів по-різному - для евакуації поранених, встановлення мін тощо.

Україна використовує наземних роботів "як Лего", комбінуючи їх по-різному залежно від завдань - від евакуації до атак, розповів український оператор роботів.

Глава напряму роботизованих систем батальйону "Вовків Да Вінчі" Олександр Ябчанка повідомив Business Insider, що в його підрозділі немає різних типів роботів - натомість їх оснащують і збирають за конкретними потребами.

"Ми можемо використовувати міцну капсулу, щоб евакуювати пораненого. А потім, якщо потрібно знищити російську позицію, ми прикріплюємо до неї бомбу і перетворюємо цю систему на камікадзе", - підкреслює військовий.

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Ябчанка описав наземні дрони як адаптивні системи, які бійці можуть збирати прямо на місці, і порівняв їх із конструктором Lego.

Він також зазначив, що це позитивний розвиток для України: у війні, де тактика і технології постійно змінюються, здатність бійців швидко адаптуватися може бути вирішальною.

Адаптивні роботи

Гендиректор компанії, що виробляє роботизований наземний логістичний комплекс D-21, FRDM Group Вадим Юник розповів виданню, що "адаптивність D-21 - одна з його головних переваг".

Робот може використовуватися для транспортування боєприпасів і спорядження, екстреної евакуації поранених, а також як платформа для встановлення озброєння.

Юник пояснив, що завдяки своїй універсальності робот дає змогу підрозділам "швидко інтегрувати платформу у власну тактику".

Компанія пішла далі і за запитом бійців оснастила систему бойовим модулем, створивши D-21-12R - робота, здатного вести вогонь на ходу і змінювати позиції. Зараз компанія також працює над додаванням гранатомета.

"Це відкриває шлях до ще більш гнучкого застосування D-21 і D-21-12R. Іншими словами, ми пропонуємо не просто продукт, а інструмент, який адаптується до реальних потреб передової", - підкреслив Юник.

Роботи з Естонії

Естонська компанія Milrem Robotics описує свого робота THeMIS, який уже використовується в Україні, як "сучасну багатофункціональну оборонну платформу, призначену для виконання різноманітних завдань".

Компанія підкреслює, що "модульна й універсальна конструкція дає змогу налаштовувати робота відповідно до потреб замовника". Ці машини можуть збирати розвіддані, знешкоджувати боєприпаси, евакуювати бійців і оснащуватися різною зброєю залежно від мети і доступних ресурсів.

"Українські війська справді креативні і знаходять дуже прості способи вичавити з обладнання максимум", - сказав засновник і гендиректор компанії Кулдар Веерсі.

Новий тип війни

Видання повідомляє, що наземні роботи - не новинка для війни, але масштаб їхнього застосування в Україні, розмаїття завдань і кількість компаній, які швидко постачають їх на фронт, справді виділяються.

Крім того, у таких роботів є величезний потенціал для України, у якої набагато менше людського ресурсу, ніж у значно більшої Росії. Хоча Москва теж розробляє свої версії таких роботів.

Окремо варто відзначити і швидкість інновацій: країни стрімко впроваджують ШІ та нові технології, щоб зробити роботів більш автономними і потужними.

Ябчанка зазначив, що солдати відіграють ключову роль у цих розробках. За його словами, бійці регулярно допрацьовують і покращують наземних роботів самостійно, перебуваючи на відеозв'язку з виробниками.

Інші новини про використання роботів в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна поступово наближається до війни роботів з роботами. Україна покладає надію перекласти частину військового навантаження з людей на наземні безпілотники (UGV) безпосередньо.

Крім того, ми писали, що ЗСУ використовують роботів так, як цього не очікували навіть виробники. Подробиці про те, що ж таке незвичайне придумали українські військові, розкривати ніхто не збирається. Але "креативність українських військ дійсно викликає захоплення".

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