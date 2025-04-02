7 випробувань за 13 років: Китай має секретну ракету-перехоплювач SC-19

Китай має ракету-перехоплювач SC-19 - одну з найбільш засекречених у його арсеналі. Про це свідчить відсутність будь-яких реальних фотографій ракети у відкритому доступі - є лише рендери, що зображують її ймовірний вигляд, пише Defense Express.

Китай провів сім випробувальних запусків SC-19 у період з 2010 по 2023 рік. Вважається, що за своїми характеристиками ця ракета перевершує HQ-19 — китайський аналог С-500 та THAAD, який вперше був публічно представлений у листопаді 2024 року.

Як повідомляє портал Global Security, останнє відоме випробування SC-19 відбулося 14 квітня 2023 року, під час якого ракета успішно перехопила ціль на серединному етапі польоту. Попередній тест, що відбувся 4 лютого 2021 року, також продемонстрував її здатність знищувати цілі на аналогічній фазі траєкторії.

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Перший зафіксований запуск SC-19 як перехоплювача ПРО наземного базування відбувся 11 квітня 2010 року. За даними американських джерел, тоді мішенню слугувала балістична ракета середньої дальності CSS-X-11, яка, ймовірно, була китайською DF-16 (вона має індекс CSS-11, хоча її реальна дальність становить до 1000 км, що технічно відносить її до класу ракет малої дальності). Перехоплення відбулося на висоті 250 км.

До 2010 року SC-19 використовувалася в іншій ролі — як ракета для знищення супутників (ASAT). Її перші льотні випробування відбулися у 2005 і 2006 роках, а вже 11 січня 2007 року Китай успішно збив ракетою SC-19 метеорологічний супутник FY-1C, ставши другою країною після США, яка розробила власне протисупутникове озброєння.

Через високий рівень секретності точні характеристики SC-19 залишаються невідомими. У червні 2019 року The War Zone припустило, що ракета може бути заснована на незавершеному проєкті носія Kaituozhe-1 (KT-1). Якщо це припущення вірне, китайські інженери обрали доволі нестандартний підхід: KT-1 була розроблена на основі балістичної ракети середньої дальності DF-21, але мала додатковий ступінь (DF-21 складається з двох ступенів + бойова частина, тоді як KT-1 – з трьох ступенів + корисне навантаження).

Таємничість навколо SC-19 породжує плутанину. Наприклад, у публікації The War Zone згадується окремий китайський проєкт ПРО під назвою Dong Neng (DN). Водночас Popular Science у лютому 2018 року описувала DN як "поєднання ракети DF-21 та елементів SC-19". Це може означати, що Dong Neng є не окремою системою, а однією з ітерацій SC-19.

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Новинки у китайському арсеналі

Як повідомляв УНІАН, Китай поставив на бойове чергування балістичну ракету повітряного базування KD-21. Варто сказати, що про цю зброю відомо давно.

Публічну демонстрацію KD-21 провели під час авіасалону Airshow China в Чжухаї в 2022 році. Також в мережу викладали кадри, на яких можна було бачити запуск нової аеробалістичної ракети. 

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