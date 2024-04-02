Для перехоплення морських дронів росіяни активно використовують гелікоптери.

Американська компанія L3Harris пропонує встановити "шахедобійку" Vampire на невеликий безпілотній корабель.

Defense News повідомило про незвичайну ініціативу розказав Джон Рембо, глава дивізіону Integrated Mission Systems компанії L3Harris. Він не сказав, для чого саме планують інтегрувати Vampire на безпілотні кораблі, однак, на думку експертів, мова може йти про допомогу Україні.

Водночас, не можна виключати, що такі дрони будуть використовувати проти БПЛА єменських хуситів в Червоному морі. На користь цієї версії говорить те, що зараз Військово-морські сили США відчувають нестачу дешевих засобів для вирішення цієї проблеми.

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ЗРК Vampire – довідка

VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) є зенітним ракетним комплексом, розробленим компанією L3Harris. Він призначений для боротьби з БПЛА.

Це невеликий комплект, який можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом. Він може використовувати дешеві ракети APKWS (перероблена некерована ракета Hydra 70) або інші боєприпаси з лазерним наведенням. Раніше такі системи були передані Україні.

Захист для українських морських дронів

Як відомо, для знищення російських кораблів Україна використовує морскі дрони, такі як Magura V5. Однак самі вони беззахисні проти російських гелікоптерів, тому один варіантів модернізації передбачає встановлення на Magura V5 засобів ППО.

Можливо, вибір зробили саме на користь ЗРК Vampire. У цьому випадку морскі дрони можна буде використовувати як приманку для російських Мі-8, Ка-52 та інших літальних засобів, які вийдуть на охоту за дронами.

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