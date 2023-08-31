Vampire складається з портативних комплектів, які можна встановити на транспортні засоби.

Сили оборони України для знищення російських безпілотників зараз використовують ракетну систему США, відому як Vampire. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Управління закупівель та підтримки Пентагону.

"Ця зброя, вироблена компанією L3Harris Technologies Inc., перевозиться на пікапах і дозволяє відбивати російські удари. Перші комплекси "Вампір" поставлені та перебувають на озброєнні Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чотири з перших 14 систем, замовлених у січні в рамках угоди на 40 мільйонів доларів, прибули в Україну в середині року, а решта мають надійти до кінця року. В той же час, Пентагон відмовився повідомити подробиці про терміни подальших поставок.

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За даними видання, союзники поспішали забезпечити Україну можливостями для оборони, оскільки Росія використовувала безпілотники, в тому числі іранського виробництва Shahed-136, з потужним руйнівним ефектом.

"Скорочення від "Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment" система Vampire складається з портативних комплектів, які можна встановити на транспортні засоби. Він запускає ракети Advanced Precision Kill Weapons System від BAE Systems, оснащені запалами, призначеними для детонації поблизу дрона", - йдеться в повідомленні.

На відміну від основної частини військової допомоги США Україні, яка надходить із наявних запасів, контракт Vampire залучає оборонну промисловість безпосередньо в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

Військова допомога Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня США оголосили про виділення додаткового пакету військової допомоги Україні на загальну суму 250 мільйонів доларів.

До нового пакету увійдуть ракети AIM-9M для протиповітряної оборони та боєприпаси для HIMARS. Крім того, Україна отримає артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм, обладнання для розмінування, Javelin та інші протитанкові системи та ракети, понад 3 млн боєприпасів до стрілецької зброї тощо.

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