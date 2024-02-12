Дрон збили ракетою з лазерним наведенням APKWS, каже аналітик.

Військово-Морські сили Збройних сил України вперше показали бойову роботу американського зенітного ракетного комплексу Vampire.

11 лютого вони опублікували у своєму офіційному Telegram-каналі відео ураження російських дронів-камікадзе під час атаки на Одеську область. У дописі зазначалося, що підрозділи протиповітряної оборони ВМС ефективно застосовують новітні зразки зенітно-ракетних комплексів.

OSINT-аналітик OSINTtechnical, проаналізувавши його, дійшов до висновку, що на ньому зображено роботу саме американської ЗРК Vampire.

"Схоже, що це перший опублікований бортовий відеозапис, який демонструє, як американський ЗРК Vampire, що стоїть на озброєнні України, збиває російський "шахед" ракетою з лазерним наведенням APKWS", - написав він у мікроблозі X (раніше - Twitter).

ЗРК Vampire на озброєнні ЗСУ: що відомо

Vampire - це легкий мобільний зенітний комплекс, який використовує модифіковані 70-мм ракети APKWS з лазерною системою наведення.

Ще влітку західні ЗМІ повідомляли, що Україна вже отримала чотири таких комплекси для боротьби з російськими безпілотними літальними апаратами, ще 10 мали надійти до кінці 2023 року.

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