Загалом у США є 60 ЗРК Patriot, і половину з них вже довелося задіяти, хоч Америка поки що не вступила в жодну велику війну.

В США почали усвідомлювати критичну нестачу систем протиракетної оборони на тлі російської агресії в Україні, нового спалаху протистояння на Близькому Сході та наростаючої загрози з боку Китаю. Про це пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, США планували показати один зі своїх комплексів ЗРК Patriot на виставці зброї в Дубаї цього тижня. Але на тлі серії нападів проіранських сил на американські бази в близькосхідному регіоні, цей комплекс довелося екстренно розгорнути для захисту однієї з американських баз.

І ця подія стала тривожним дзвінком для керівництва США, де військові давно попереджали політиків, що їм не вистачає систем протиповітряної та протиракетної оборони. Тепер це почали усвідомлювати і політики.

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"Я стурбований нашою здатністю забезпечити протиповітряну оборону в інших районах", — сказав конгресмен Дуг Ламборн, голова підкомітету Палати представників із питань збройних сил, який займається протиракетною обороною. Ламборн сказав, що загрози американським силам на Близькому Сході виправдовують розгортання, але він наполягає на фінансуванні закупівлі більшої кількості систем Patriot.

Зараз на Близькому Сході США розгорнули щонайменше 12 цих комплексів, хоча донедавна іх було вдвічі менше, кажуть джерела. Переміщення американських Patriot за останні два тижні стало розворотом тенденції останніх років, коли США передислокували військову техніку та особовий склад з Близького Сходу на Тихий океан, щоб стримати будь-який потенційний виклик з боку Китаю. Останні передислокації загрожують залишити інші регіони світу більш уразливими для крилатих і балістичних ракет та інших загроз, особливо в Тихому океані, пише WSJ.

Згідно з планами Пентагону до останньої ескалації на Близькому Сході, батареї Patriot також дислокуються в Європі, включаючи розгортання в Німеччині, і планується, що одна буде базуватися на острові Гуам в Тихому океані, а інша – на Гаваях.

За словами представників Пентагону та промисловості, одна батарея залишається в Південній Кореї, а кілька інших утримуються для навчання, ремонту та модернізації в США. Через розгортання в Україні та на Близькому Сході менше половини цих комплексів залишається доступним для охорони американських сил в решті світу.

Загалом у США є 60 батарей Patriot, тоді як 17 інших країн вже купили або розмістили замовлення на виробництво нових комплексів для себе. Компанія RTX не розголошує темпи виробництва, але зізнається, що для виконання нових замовлень знадобиться більше двох років. Експерти підрахували, що компанія виробляє близько 12 систем Patriot на рік, що фактично відповідає показникам 30-річної давності.

Атаки на американські бази в Сирії та Іраку

Як писав УНІАН, після початку нової хвилі палестино-ізраїльского протистояння в жовтні американські бази в регіоні теж зазнали серії нападів із застосування ракет та безпілотників.

Один з речників Білого дому Джон Кірбі заявив, що Іран активно підтримує зусилля регіональних терористичних угруповань, які завдають ударів по американських базах.

Відтак американські війська теж завдають ударів у відповідь по іранських об’єктах в Сирії, але поки що утримуються від ударів безпосередньо по Ірану.

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