За словами Данілова, варто мати на увазі, що довгий проміжок часу в нашій країні ця галузь не була в пріоритеті.

В Україні активно просувається робота з власного виробництва озброєння. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Робота з власного виробництва зброї просувається. Робота йде максимально активно. Я можу сказати, підприємства військово-промислового комплексу як державної форми власності, так і приватної форми власності набирають обертів", – зазначив він в ефірі телемарафону.

За словами Данілова, варто мати на увазі, що довгий проміжок часу в нашій країні ця галузь не була в пріоритеті, і все це повертати зараз в короткі терміни доволі непросто.

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"Але я можу сказати, що те, що стосується нашої ракетної програми, програми виробництва боєприпасів, виробництва бойових дронів – все це зрушилося з мертвої точки. Звичайно, ми забезпечуємо себе певним обсягом продукції, але це не так багато, як би нам хотілося з урахуванням того, що ворог великий, підступний, має величезну кількість зброї після Радянського Союзу. В них немає проблеми з артилерійськими боєприпасами, яка, на жаль, уже є на території нашої країни з урахуванням того, що свого часу і склади вибухали, і багато інших подій відбувалося. Тому рухаємося і ще раз рухаємося", – наголосив секретар РНБО.

Він також зауважив, що за час повномасштабної війни не було жодного засідання Ставки Верховного головнокомандувача, а їх провели вже 88, на якому б не розглядалося питання вітчизняного виробництва боєприпасів і техніки.

Виробництво зброї в Україні

Нещодавно агентство Reuters із посиланням на заступника міністра стратегічних галузей України Сергія Боєва повідомило, що Україна веде переговори з виробниками з Німеччини, Італії, Франції та країн Східної Європи про виробництво ними зброї на території нашої країни.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в України гарні перспективи щодо виробництва власних далекобійних ракет. Він вважає, що коли Україна матиме на озброєнні вітчизняні ракети дальністю ураження у понад 300-400 км, будуть надані ракети ATACMS та інші види озброєння від західних партнерів.

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