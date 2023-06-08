Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що Україна має гарні перспективи виробляти власні далекобійні ракети дальністю ураження ворожих об'єктів на відстані у понад 1 тисячу кілометрів. Про це Резніков сказав під час виступу на заході "Великий день з NV. Діалоги про відновлення України".
Зокрема, у міністра запитали, чи є в Україні можливість відновити виробництво далекобійних ракет.
"У нас з вами офіційно існує затверджена ракетна програма. На неї офіційно вже виділяються з бюджету кошти. Виконавцями цієї програми є українські на 100% виробництва, індустрія", - сказав Резніков.
При цьому, він навів успішний приклад проекту українських протикорабельних ракет "Нептун", якими вдалося потопити російський флагманський корабель "Москва".
"У нас з вами дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальністю ураження більше ніж тисяча кілометрів", - наголосив Резніков.
Крім того, міністр розповів, що часто Західні партнери України вагаються чи надавати новий вид зброї, тому що у них спостерігається страх щодо чергового рівня загострення ситуації.
"Я дуже сильно їх переконував дати нам антикорабельні ракети "Гарпун", якими треба було захистити наше узбережжя Одеси і портові хаби... Коли ми уразили "Нептунами" корабель "Москва" - через тиждень було рішення надати нам "Гарпуни" і сьогодні ці ракети вже служать разом з "Нептунами". Ви знаєте, що звільнення острова Зміїний відбувалося, у тому числі завдяки "Гарпунам". Тому, як тільки наші партнери будуть знати, що наші ракети, з певними нашими назвами, летять більше ніж на 200, 300 і 400 км - я переконаний, що з'являться ATACMS та решта", - наголосив Резніков.
Далекобійні ракети для України - що повідомлялося
Як повідомляв УНІАН, 30 травня президент США Джо Байден заявив, що питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS ще розглядається владою Сполучених Штатів.
Днями екс-керівник Центрального командування США в 2008-2010 роках і колишній директор ЦРУ, генерал Девід Петреус заявив, що Україна здатна виробляти далекобійну зброю для ударів по території Росії і виключення загрози застосування балістичних ракет.