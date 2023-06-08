Як вважає міністр, як тільки Україна матиме на озброєнні вітчизняні ракети дальністю ураження у понад 300-400 км, тоді західні партнери нададуть ракети ATACMS та інші види озброєння.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що Україна має гарні перспективи виробляти власні далекобійні ракети дальністю ураження ворожих об'єктів на відстані у понад 1 тисячу кілометрів. Про це Резніков сказав під час виступу на заході "Великий день з NV. Діалоги про відновлення України".

Зокрема, у міністра запитали, чи є в Україні можливість відновити виробництво далекобійних ракет.

"У нас з вами офіційно існує затверджена ракетна програма. На неї офіційно вже виділяються з бюджету кошти. Виконавцями цієї програми є українські на 100% виробництва, індустрія", - сказав Резніков.

При цьому, він навів успішний приклад проекту українських протикорабельних ракет "Нептун", якими вдалося потопити російський флагманський корабель "Москва".

"У нас з вами дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальністю ураження більше ніж тисяча кілометрів", - наголосив Резніков.

Крім того, міністр розповів, що часто Західні партнери України вагаються чи надавати новий вид зброї, тому що у них спостерігається страх щодо чергового рівня загострення ситуації.

"Я дуже сильно їх переконував дати нам антикорабельні ракети "Гарпун", якими треба було захистити наше узбережжя Одеси і портові хаби... Коли ми уразили "Нептунами" корабель "Москва" - через тиждень було рішення надати нам "Гарпуни" і сьогодні ці ракети вже служать разом з "Нептунами". Ви знаєте, що звільнення острова Зміїний відбувалося, у тому числі завдяки "Гарпунам". Тому, як тільки наші партнери будуть знати, що наші ракети, з певними нашими назвами, летять більше ніж на 200, 300 і 400 км - я переконаний, що з'являться ATACMS та решта", - наголосив Резніков.

Далекобійні ракети для України - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 30 травня президент США Джо Байден заявив, що питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS ще розглядається владою Сполучених Штатів.

Днями екс-керівник Центрального командування США в 2008-2010 роках і колишній директор ЦРУ, генерал Девід Петреус заявив, що Україна здатна виробляти далекобійну зброю для ударів по території Росії і виключення загрози застосування балістичних ракет.