Однак багато керівників компаній бачать потенційні великі можливості в Україні після закінчення конфлікту.

Західні оборонні компанії зацікавлені у виробництві зброї в Україні, але не раніше закінчення війни. Про це агентству Reuters повідомили керівники компаній на Паризькому авіасалоні.

Раніше український заступник Міністра Сергій Боєв повідомив Reuters, що Київ веде переговори з оборонними компаніями Німеччини, Франції, Італії та Східної Європи про потенційне виробництво зброї в Україні. Водночас керівники компаній заявили, що в даний час це занадто ризиковано.

Таку думку, зокрема, висловив глава авіаційного бізнесу американського оборонного гіганта Lockheed Martin Грег Ульмер, зазначивши, що йому невідомо про будь-які прямі переговори з Україною про спільне виробництво.

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Представники ще двох великих оборонних компаній підтвердили, що чули про українську ініціативу, а одна додала, що його компанія готова підписати лист про наміри обговорити промислове партнерство в Україні після закінчення бойових дій.

Великі страхові компанії, як правило, виключають Україну з полісів, заявляючи, що ризики занадто великі, хоча Великобританія і Франція окремо заявили в середу, що планують механізми страхування від військових ризиків, щоб допомогти Україні відновитися.

Міністерства оборони Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії відмовилися коментувати будь-яке потенційне виробництво зброї в Україні.

"Ми сповнені рішучості підтримувати Україну... в тому числі її зусилля з відновлення її значної промислової бази. В даний час у нас немає конкретної або додаткової інформації щодо спільного виробництва в оборонній сфері", — заявив Reuters високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.

Однак ситуація може змінитися після закінчення війни

Багато керівників бачать потенційні великі можливості в Україні після закінчення конфлікту. Зокрема, компанія з виробництва дронів TEKEVER не має конкретних планів на післявоєнні операції, але заявила, що має намір "інвестувати і зробити значний внесок у розвиток української промислової бази безпілотників".

Однак деякі керівники попередили, що існуючі правила можуть обмежити можливості компаній працювати з українською промисловістю навіть після війни.

"Коли справа доходить до спільного виробництва, уряд США дуже уважно дивиться на ці речі... і завжди стежить за тим, щоб ми не повністю передавали всі технічні ноу-хау іноземному партнеру", — сказала Нікола Джонсон, старший директор зі зв'язків з державними органами американського виробника безпілотників General Atomics.

У той же час, на думку аналітиків, вкладання цієї ідеї в голови керівників на ранньому етапі може бути розумним кроком. Якщо війна закінчиться протягом наступного року, стратегія України може допомогти розпочати обговорення будівництва оборонної промисловості у мирний час.

Розміщення західних оборонних виробництв в Україні

Раніше Reuters з посиланням на заступника міністра стратегічних галузей України Сергія Боєва повідомляло, що Київ веде переговори з виробниками з Німеччини, Італії, Франції та країн Східної Європи про виробництво зброї на території України. Так, заступник міністра заявив, що в найближчі кілька місяців вже будуть підписані угоди.

Президент Володимир Зеленський заявляв про бажання відкрити в Україні завод британської збройової компанії BAE Systems - виробника танків Challenger 2 гаубиць М777.

Також раніше повідомлялося, що держконцерн "Укроборонпром" домовився з чеським збройовим підприємством VOP CZ про спільний ремонт танків Т-64.

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