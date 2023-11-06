Кабінет міністрів ланує суттєво збільшити видатки з державного бюджету.

Україна станом на сьогодні налагодила виробництво патронів, але цих об’ємів недостатньо, щоб покрити потреби ЗСУ, тому у 2024 році планується інвестувати частину бюджетних коштів на збільшення потужностей по цьому напрямку.

Як в інтерв’ю "Економічній правді" повідомив генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін, на це виділять в сім разів більше коштів, ніж було цьогоріч.

"В Україні є виробництво патронів, але не наше і його недостатньо, щоб покрити потребу Збройних сил. На наступний рік з бюджету буде виділено в сім разів більше коштів на освоєння, модернізацію і розвиток оборонної промисловості, ніж цьогоріч. Частина цих грошей піде на розвиток спроможностей по виробництву патронів", - зазначив він.

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Плани з розвитку ВПК у 2024 році

Кабінет міністрів у 2024 році планує суттєво збільшити видатки з державного бюджету на закупівлю дронів та розвиток власного виробництва зброї та військової техніки.

Для цього уряд подав до парламенту законопроект, яким передбачено, що всі 100% податку з доходів фізичних осіб, який збирається з заробітних плат військових, направлятимуть в державний бюджет.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у разі його ухвалення цього року можна буде залучити 25,8 млрд грн на ці цілі, а наступного – ще 93,7 млрд грн.

У вересні Верховна Рада ухвалила цей законопроект у першому читанні.

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