Хоча фронту потрібна широка номенклатура озброєнь, певні засоби мають першочергове значення.

За підсумками 2023 року обсяги виробництва зброї підприємствами "Укроборонпрому" мають зрости на 62% у порівнянні з минулим роком. Про це в інтерв’ю "Економічній правді" заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

За його словами, оборонні підприємства повністю виконують замовлення, що надходять від Міністерства оборони.

"Зараз ми готові виготовляти ще більше озброєння, тож очікуємо нових контрактів. Якщо говорити про обсяги, то за чотири квартали 2023-го ми збільшимо випуск продукції на 62%, у порівнянні з минулим роком", – запевняє Сметанін.

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Першочерговим пріоритетом "Укроборонпрому" він називає виробництво боєприпасів. Також серед головних напрямків – безпілотники, бронетехніка, протитанкові ракетні комплекси та засоби ППО.

Власне виробництво зброї в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, Україна налагодила серійне виробництво власного аналогу іранського дрона-каміказде "Шахед". Український безпілотник здатен літати на 1000 кілометрів. Військові вже активно його використовують. Крім того, є і значно потужніші моделі дронів.

Також ми розповідали, що Україна зараз тестує унікальний засіб радіоелектронної боротьби Piranha AVD 360, який має захистити нашу бронетехніку від російських БпЛА. Цей комплекс створює "захисний купол" до 600 метрів навколо себе. Тож під дією системи коптер чи дрон-камікадзе не може отримувати команди та передавати дані. Як результат - "пташка" зависає в повітрі, здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає.

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