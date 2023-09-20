Але це точно не станеться з 1 жовтня

Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроект №10037, яким передбачено, що всі 100% податку з доходів фізичних осіб, який збирається з заробітних плат військових, направлятимуть в державний бюджет.

За це рішення проголосували 236 народних обранців, про що повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. "Поки без змін по тексту (тобто з 1 жовтня і всі 100% військового ПДФО і з нового року весь дорожній фонд в загальний бюджет). Але начебто до другого читання мають бути зміни у бік місцевого. Розгляд в цілому тільки в жовтні, тому дата "з 1 жовтня" точно буде змінюватися", - зазначив депутат.

Баталії навколо "військового" ПДФО

Сьогодні 75% податків із заробітної плати українців (включно з військовими) отримують місцеві бюджети, тоді як до держбюджету йде лише 25%. У Києві це співвідношення становить 60% на 40%.

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Цього року держава виділила на зарплати військовослужбовців 700 млрд грн, з яких армійці сплатять податок у розмірі 18% або понад 120 млрд грн.

15 вересня 2023 року у Мінфіні розповіли, чи є ризики для місцевих бюджетів.

Після ряду корупційних скандалів із закупівлями на місцях гостро постало питання щодо необхідності вилучення у місцевих бюджетів "надлишку" коштів та спрямування його безпосередньо на потреби Сил оборони.

При підготовці проекту державного бюджету на наступний рік уряд заявив про намір забрати у громад податок з доходів військовослужбовців, який є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів. Ці кошти планують спрямувати на проект "Армія дронів", а також на закупівлю та ремонт військової техніки та озброєння.

Проти цієї ініціативи рішення активно виступили місцеві громади та Асоціація міст України, які звернулися до президента, уряду та Верховної Ради щодо неприпустимості такого кроку.

Напередодні народний депутат Железняк повідомляв, що противники законопроекту перед голосуванням влаштували адресну розсилку SMS-повідомлень на телефони членів парламенту з текстом, що цей законопроект "забирає кошти в громад та ЗСУ".

Крім того, вони організували дороговартісну кампанію з розміщення рекламних матеріалів у ЗМІ про те, що цей законопроект нібито завдасть шкоди українській обороні.

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