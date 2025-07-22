Перші такі системи вже отримали Повітряні Сили ЗСУ.

Для обслуговування західних винищувачів F-16 в Україні розробили унікальні мобільні системи. Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

"F-16 - найскладніша західна техніка, на яку ми так довго чекали. "Повернись живим" за запитом Міністерства оборони України та з підтримкою державної компанії Укрнафта розробили, придбали та передали для Повітряних Сил Збройних Сил України перші в країні мобільні комплекси для обслуговування літаків нового зразка", - зазначено у повідомленні.

Йдеться про "Проєкт 61", створення якого обумовлено умовами реальної війни в Україні, коли ворог полює на літаки й аеродроми. За таких обставин Повітряним Силам бракувало мобільності в питаннях обслуговування як самих F-16, так і їхнього авіаційного озброєння. Тому було знайдено нестандартне рішення – спроєктовано унікальну, самостійну та ефективну "екосистему", до якої увійшли:

мобільний комплекс планування місій, де проводиться передпольотний брифінг льотчиків та супровід бортів у ближній зоні;

два комплекси підготовки авіаційного озброєння, які прискорюють підготовку та перевірку боєприпасів, а також полегшують їх підвіску до літака.

"Раніше для підвіски одного боєприпасу було необхідно від 10 до 12 осіб. Завдяки цьому комплексу, тепер це можливо реалізувати за допомогою трьох людей", — розповів Сергій, представник "Офісу 61", який займається розвитком державної авіації.

У Повітряних Силах інформують, що для втілення проєкту в життя Укрнафта зробила внесок у 49 438 176,90 грн.

"Ця екосистема враховує передовий досвід Європи, спирається на реальні потреби України та допомагає літакам нового зразка реалізувати весь свій потенціал", - прокоментували в ПС ЗСУ.

Винищувачі F-16 в Україні

Як повідомляв УНІАН, перші західні винищувачі F-16 з'явились в Україні влітку минулого 2024 року.

Президент Володимир Зеленський 4 серпня офіційно оголосив про їхню передачу, подякувавши країнам-партнерам, які надали літаки.

Ще в літку 2023 року провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. О. Антонова Валерій Романенко висловив думку, що американські винищувачі F-16 можна безпечно розміщувати на західній частині нашої держави.

Однак через активний розвиток засобів нападу ворог вже здатен атакувати будь-яку територію України і питання збереження та роботи військової авіації є дуже актуальним.

Вас також можуть зацікавити новини: