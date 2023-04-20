Глава держави окремо відзначив захисників неба, які своєю влучністю та швидкістю забезпечують ефективність для всієї тієї зброї, яка зʼявилась у нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищатися від російських ударів.

"Системи ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас, в України, дуже серйозні. Але мають бути – і, впевнений, будуть – іще потужніші", – наголосив глава держави у вечірньому відеозверненні до українців.

Президент також подякував Сполученим Штатам за черговий пакет військової підтримки, про який було оголошено 19 березня. До нього, зокрема, увійшли ракети до HIMARS та авіаційні боєприпаси.

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Також глава держави традиційно відзначив українських оборонців, зокрема, захисників неба – Повітряні сили та відповідні підрозділи інших родів військ.

"Дякую всім, хто своєю влучністю та швидкістю забезпечує ефективність для всієї тієї зброї, яка зʼявилась у нашої держави", – зазначив він.

Зброя для України: актуальні новини

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про новий, вже 36-й пакет військової допомоги для України. Серед іншого, Штати нададуть протитанкові засоби, ракети до HIMARS, а також боєприпаси для артилерії і мільйони патронів для стрілецької зброї.

Крім того, міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Україна отримала ще один комплекс IRIS-T від Німеччини. Ці комплекси, як і системи NASAMS, чудово себе зарекомендували.

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