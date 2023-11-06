Вони вже літають і вибухають, а Сили оборони їх активно замовляють.

Україна налагодила серійне виробництво аналогу іранського дрона-каміказде "шахед", який здатен літати на 1000 кілометрів. Про це в інтерв’ю "Економічній правді" повідомив генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін.

"Виробляється (серійно – УНІАН). Зокрема, у кооперації з іноземними партнерами. Де саме я розповідати не буду з міркувань безпеки. Головне, що вони літають і вибухають, а Сили оборони їх замовляють. Це ж чудово!", - зазначив він.

За його словами, в Україні багато державних та приватних виробників дронів-камікадзе.

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"У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками", - наголосив він.

Українські "шахеди"

У жовтні 2022 року державний концерн "Укроборонпром" повідомляв, що завершує розробку ударних безпілотників з дальністю на 1000 кілометрів та вагою бойової частини 75 кг. У грудні стало відомо, що концерн "Укроборонпром" переходить до фінальної стадії випробувань нового безпілотника.

У червні цього року в "Укроборонпромі" заявили про успішне застосування безпілотного літального апарату українського виробництва з дальністю ураження 1000 кілометрів.

Тодішня речниця концерну Наталія Сад опублікувала світлину з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил Миколою Олещуком та вже екс-директором концерну Юрієм Гусєвим після успішного застосування безпілотника.

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