Дрони-камікадзе були запущені з Курської області РФ.

Сьогодні вночі противник атакував Сумську область двома ударними БпЛА Shahed-136/131 з Курської області.

Про це йдеться повідомленні Повітряних сил. "Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України", - зазначається у повідомленні.

Атаки "шахедів" на Україну

У ніч на 3 листопада в Україні знову лунала повітряна тривога. У Харкові було чути вибухи, мер міста Ігор Терехов повідомив про "прильоти" в одному з районів. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що влучання по цивільній інфраструктурі були не лише в обласному центрі, а й в одному з населених пунктів області.

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Також вночі ворог завдав удару по південних регіонах України, в Одеській області сталося влучання у цивільну інфраструктуру. А ще росіяни запустили 16 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 на Львівську область. ППО вдалося збити 11 ворожих безпілотників. "На жаль, є п’ять влучань в обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували", - повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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