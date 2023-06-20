Півроку тому було оголошено, що БПЛА на фінальної стадії випробувань.

В державному концерні "Укроборонпром" заявили про успішне застосування безпілотного літального апарату українського виробництва з дальністю ураження 1000 кілометрів.

У вівторок, 20 червня, речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад у Facebook опублікувала світлину з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил Миколою Олещуком та директором концерну Юрієм Гусєвим.

"Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км", – йдеться у підписі до світлини.

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Деталі щодо застосування нового безпілотника, яким можна було б дотягнутися з Києва до Москви (відстань між столицями – близько 750 кілометрів), поки не розкривають.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року в "Укроборонпромі" повідомляли, що завершують розробку ударних БПЛА з дальністю на 1000 кілометрів та вагою бойової частини 75 кг. У грудні стало відомо, що концерн "Укроборонпром" переходить до фінальної стадії випробувань нового БПЛА.

Виробництво БПЛА в Україні - що треба знати

В серпні минулого року Україна розробила власну програму розвитку безпілотних систем для Сил безпеки та оборони нашої держави. В рамках програми мало бути посилено партнерство з приватними розробниками БПЛА. Мета – швидке та безпечного виробництва безпілотників для війська.

В січні стало відомо, що МО розпочинає масштабні закупівлі безпілотників українського виробництва.

У лютому міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що за 8 місяців повномасштабної війни Росії проти України до експлуатації допустили більше БПЛА, ніж за останні 5 років.

20 червня президент Володимир Зеленський підписав законопроекти про скасування ПДВ та ввізного мита на деталі для дронів, що значно полегшить життя українським виробникам БПЛА.

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