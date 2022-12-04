Планується завершити випробування до кінця року.

Державний концерн "Укроборонпром" переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника з бойовою частиною у 75 кг та дальністю польоту до 1000 кілометрів.

Як розповіла в ефірі інформаційного телемарафону речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад, нині низка етапів випробувань позаду.

"Успішних випробувань. І ми переходимо до етапу випробування під дією РЕБ (засобів радіоелектронна боротьби – УНІАН) на виконання доручення начальника Генерального штабу Збройних сил України. Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, ми сподіваємось, що зможемо перевірити його в бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року - намагаємося обіцянки дотриматися", - сказала вона.

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У серпні стало відомо, що "Укроборонпром" спільно із Генеральним штабом Збройних Сил України розробили програму розвитку безпілотних систем для Сил безпеки та оборони нашої держави.

Програма передбачає плідне партнерство з приватними розробниками БПЛА задля швидкого та безпечного виробництва безпілотників на їхніх потужностях.

У жовтні "Укроборонпром" повідомив про те, що завершує розробку українського ударного безпілотника. В концерні розповіли, що він матиме дальність1000 км і вагу бойової частини 75 кг.

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