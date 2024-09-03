Бойову броньовану колісну машину "‎Варта 2"‎ створили на базі шасі Base.

На виставці оборонної промисловості MSPO 2024 "Українська бронетехніка" представила новий броньований автомобіль "Варта 2". Про це компанія повідомляє на Facebook-сторінці.

Мова йде про абсолютно нову машину, створену, врахуючи десятирічний досвід компанії, а також потреби російсько-української війни.

Бойову машину створили на базі шасі Base. Вона має повну масу 14 т та здатна розганятись до 110 км/год.

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У "‎Варті 2"‎ можуть розміститись 10 членів екіпажу. Бронемашина отримала бойовий модуль "Січ", який має 30 мм автоматичну гармату.

Завдяки їй автомобіль може ефективно надавати вогневу підтримку піхоті, а також знищувати бронетехніку ворога. А завдяки програмно-апаратному комплексу ICoMWare забезпечується інформаційна підтримка командира підрозділу.

Бойова машина отримала гарний захист, зокрема, протимінні сидіння. В автомобілі встановили систему підвісної підлоги, яка дає захист для екіпажу від перевантажень, якщо стався підрив.

На додаток до цього "Варта 2" має передові системи світломаскування та інтегровану систему фільтрації повітря, яка забезпечує військовим захист від хімічної та біологічної загроз.

Новинки українського ОПК – що цікавого

Раніше повідомлялось, що в Міністерстві оборони кодифікували та допустили до постачання український бронетранспортер "Хорунжий", який являє собою дуже глибоку модернізацію радянського БТР-60.

Розробники кардинально покращили ергономіку машини. Тепер десантування здійснюють, використовуючи кормову частину модернізованого БТР-60.

Також нагадаємо, що влітку Національній гвардії України передали першу партію автомобілів "‎Новатор 2".

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