Мова йде про абсолютно нову машину, / фото Українська бронетехніка

На виставці оборонної промисловості MSPO 2024 "Українська бронетехніка" представила новий броньований автомобіль "Варта 2". Про це компанія повідомляє на Facebook-сторінці. 

Мова йде про абсолютно нову машину, створену, врахуючи десятирічний досвід компанії, а також потреби російсько-української війни. 

Бойову машину створили на базі шасі Base. Вона має повну масу 14 т та здатна розганятись до 110 км/год.

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Бронемашина отримала бойовий модуль "Січ" / фото Українська бронетехніка

У "‎Варті 2"‎ можуть розміститись 10 членів екіпажу. Бронемашина отримала бойовий модуль "Січ", який має 30 мм автоматичну гармату. 

Завдяки їй автомобіль може ефективно надавати вогневу підтримку піхоті, а також знищувати бронетехніку ворога. А завдяки програмно-апаратному комплексу ICoMWare забезпечується інформаційна підтримка командира підрозділу. 

Бойова машина отримала гарний захист, зокрема, протимінні сидіння. В автомобілі встановили систему підвісної підлоги, яка дає захист для екіпажу від перевантажень, якщо стався підрив.

"Варта 2" має передові системи світломаскування / фото Українська бронетехніка

На додаток до цього "Варта 2" має передові системи світломаскування та інтегровану систему фільтрації повітря, яка забезпечує військовим захист від хімічної та біологічної загроз. 

Новинки українського ОПК – що цікавого 

Раніше повідомлялось, що в Міністерстві оборони кодифікували та допустили до постачання український бронетранспортер "Хорунжий", який являє собою дуже глибоку модернізацію радянського БТР-60.

Розробники кардинально покращили ергономіку машини. Тепер десантування здійснюють, використовуючи кормову частину модернізованого БТР-60.  

Також нагадаємо, що влітку Національній гвардії України передали першу партію автомобілів "‎Новатор 2". 

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